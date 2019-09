L’artiste musicien et plasticien Jimi Hope conduit à sa dernière demeure ce samedi à Lomé

15 Septembre 2019

Lomé, Togo, 15 septembre (Infosplusgabon) - L’artiste musicien et plasticien, Jimi Hope, décédé début août à Paris, a été inhumé samedi à Lomé, à la suite de plusieurs hommages et concerts, a-t-on constaté dans la capitale togolaise.

De son vrai nom, Koffi Senaya, cet artiste aux multiples talents : auteur-compositeur, chanteur de blues et de Rock and Roll et également artiste peintre, il a marqué le Togo et le monde par sa musique pleine d’enthousiasme, de paroles vivifiantes qui retracent la vie de la société et la vie en société.

Egalement peintre, il a réalisé de jolis tableaux qui font la fierté de l’art plastique au Togo et des fresques qui bordent la route du Lycée de Tokoin (centre-ville de la capitale) vers l’aéroport international de Lomé.

Ce samedi, tout de rouge-noir vêtus, famille, parents, artistes, fans et des amoureux de la musique l’ont conduit à sa dernière demeure au cimetière de Bè-Kpota, au sud-est de Lomé.

« Le monde de la culture a perdu un monument. Un monument conduit dans son immortalité », s’est exclamé le ministre en charge de la Culture, à l’issue de la messe-veillée organisée vendredi soir à la chapelle d’Amoutivé, au centre de la capitale, en présence de plusieurs membres du gouvernement et d’artistes.

A la veille de son enterrement, après la messe, un hommage lui a été rendu par les artistes musiciens du Togo qui, outre leurs propres chansons, ont revisité les albums de Jimi Hope lors d’un concert d’adieu au stade municipal de Lomé.

Décédé dans la nuit du 4 au 5 août à Paris, en France, suite à une courte maladie, Jimi Hope s’est imposé aux Togolais par une musique qui chante la vie et des frasques de la société.

Son corps a été rapatrié le 3 septembre et un hommage national lui a été rendu le 6 septembre au cours duquel il a été élevé, à titre posthume, au grade d’Officier de l’Ordre du Mono, une distinction honorifique très importante au Togo.

