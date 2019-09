La BADEA finance de grands projets au Cap Vert

14 Septembre 2019

Praia, Cap-Vert, 14 septembre (Infosplusgabon) - Les engagements de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) en faveur du "développement durable" du Cap-Vert, en termes de financement, sont estimés à plus de 65 millions de dollars, a-t-on appris d’une source officielle à Praia.

L'annonce a été faite par une mission de la BADEA, dirigée par A. Oumali, qui s'est rendue sur l'île capverdienne de Santo Antão, dans le cadre du lancement d'un projet en eau et en assainissement, étendu aux trois municipalités locales, cofinancé par la BADEA à hauteur de 84% et doté d'un budget de 12 millions de dollars.

Les projets financés au Cap-Vert par cette institution bancaire internationale couvrent, outre Santo Antão, les îles de Santiago et Sal.

Parmi ces projets, on retiendra les projets d'eau et d'assainissement à Pedra Padejo, dans la municipalité de Santa Cruz, sur l'île de Santiago, ainsi que le renforcement de l'approvisionnement en eau de la ville de Praia et la réorganisation des bassins de São João Baptista (Ribeira Grande de Santiago), Alto Mira (Porto Novo) et Ribeira da Torre (Ribeira Grande de Santo Antão).

Cette semaine, le projet d'eau et d'assainissement de Santo Antão a été lancé, a-t-il dit. Ce projet couvre les trois municipalités de l'île et aura une durée de trois ans.

Quant au ministre capverdien de l'Agriculture et de l'Environnement, Gilberto Silva, qui a présidé l'acte, en présence des maires de l'île, a souligné que c'est une entreprise structurante qui va résoudre les problèmes de Santo Antão, dans le domaine de l'assainissement et de l'eau, car, a-t-il souligné, les municipalités auront des services beaucoup plus durables et cela contribuera à améliorer la qualité environnementale et la vie des usagers.

"Il s'agit d'une première phase, qui comprend les trois municipalités, où Porto Novo aura une plus grande part de ce budget, compte tenu du fait que les investissements dans la partie assainissement sont plus coûteux, a-t-il indiqué.

