"Une réflexion novatrice marque le manifeste de la BAD pour l'emploi en Afrique' (Rapport)

14 Septembre 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 14 septembre (Infosplusgabon) - Une réflexion novatrice sur les questions d'emploi conventionnel en Afrique a marqué le lancement, jeudi, du nouveau document de recherche politique de la Banque africaine de développement intitulé "Créer des emplois décents : Stratégies, politiques et instruments".

Le rapport a suscité de fortes présentations et un débat animé au cours de l'événement qui s'est déroulé dans l'auditorium Babacar N'Diaye au siège de la Banque, en présence de la Direction générale, de diplomates, du personnel et des représentants des médias.

Le premier vice-président de la Banque, Charles Boamah, a présenté la question de l'emploi comme étant "au premier rang des priorités de tous les dirigeants africains" et a déclaré que le rapport était "le premier du genre à remettre en question et dévoiler certaines des idées fausses de nombreux experts concernant la nature du sous-emploi et du chômage en Afrique".

"Le rapport marque le début d'une réflexion nouvelle sur la nature de la création d'emplois sur le continent et clarifie les stratégies de développement et les interventions politiques nécessaires pour les pays à faible revenu en Afrique ", a déclaré M. Boamah.

Il a prédit que le rapport "servira de document de référence sur l'emploi en Afrique pour quelques années à venir".

En présentant le rapport, Célestin Monga, économiste en chef de la banque, a fait remarquer qu'une partie de son attrait réside dans l'application d'une pensée novatrice aux questions d'emploi traditionnelles.

Par exemple, l'un des problèmes identifiés était que le progrès économique national était souvent évalué par l'allocation de fonds publics aux secteurs prioritaires ou par l'analyse du nombre de réformes menées pour améliorer l'environnement des entreprises.

Dans ce contexte, il a fait observer que plusieurs des pays les plus performants du monde se classaient au bas de l'échelle pour la facilité à faire des affaires.

Monga a également fait remarquer que les chiffres officiels du chômage dans de nombreux pays africains sont si bas qu'il est difficile pour les décideurs d'expliquer pourquoi la demande de travail sur les marchés est si dynamique.

L'Afrique est également la région du monde où la proportion de sa main-d'œuvre occupant des emplois vulnérables est la plus élevée, ce qui permet de cacher plutôt que de clarifier la question essentielle de l'emploi en Afrique.

Un nouveau modèle de mesure de l'emploi lié aux conditions réelles en Afrique est nécessaire, a-t-il déclaré, ajoutant que le rapport devrait également être considéré comme un manifeste pour les emplois africains.

Enfin, il a salué le travail minutieux de ses corédacteurs, et a particulièrement recommandé un document de réflexion rédigé par Andinet Woldemichael, économiste principal de recherche, intitulé "The Missing Women in African Labor Markets", dans ce rapport.

Face à l'accroissement rapide de la population et aux risques accrus de troubles sociaux ou de mécontentement, la croissance sans emploi était la préoccupation la plus sérieuse des décideurs africains, a déclaré Abebe Shimeles, directeur du complexe de l'économiste en chef, qui a présenté les points saillants du rapport.

"Un problème, a-t-il ajouté, est déjà bien connu : l'emploi et le chômage doivent être mieux définis dans leur contexte relatif, tâche qui a déjà causé des difficultés dans d'autres institutions de financement du développement.

"Les économistes traditionnels du marché du travail n'étaient pas en mesure de définir avec précision le phénomène particulier de l'emploi en Afrique".

En outre, il a souligné que le statut des ministères du travail dans de nombreux pays africains n'était souvent pas assez important pour être considéré comme un secteur politique essentiel, reflétant la faible priorité accordée à l'amélioration de l'emploi sur le continent africain.

Après les questions de l'auditoire, un petit groupe d'experts a brièvement discuté de la question générale présentée dans le rapport.

Au cours de cette session de réflexion, le ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, Mamadou Touré, du gouvernement de la Côte d'Ivoire, a attiré l'attention sur les interconnexions qui existent autour de la question de l'emploi.

"Ce problème ne peut être résolu par lui-même, et certainement pas sans examiner attentivement d'autres aspects connexes, tels que les compétences, l'éducation, la formation, les entreprises et les services sociaux", a-t-il déclaré.

Tchetche N'Guessan de l'Université Felix Houphouet-Boigny, Cocody, Côte d'Ivoire, et Freddy Tchala, PDG de MTN en Côte d'Ivoire, ont également discuté de différents aspects de l'emploi, l'éducation, la formation, les compétences et les mesures gouvernementales en faveur des jeunes entrepreneurs.

