Ouverture du Sommet de la CEDEAO sur le terrorisme à Ouagadougou

14 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 14 septembre (Infosplusgabon) - Plusieurs chefs d'États africains ont ouvert, samedi à Ouagadougou, dans la capitale burkinabè, un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur le terrorisme, a-t-on constaté sur place.

Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel qui s'exprimait à l'ouverture du Sommet, a indiqué que " l'escalade de la violence et l'insécurité ont déclenché une crise humanitaire sans précédent, faisant plusieurs millions de déplacés internes, de nombreuses victimes militaires et civiles, des écoles et infrastructures de santé fermées et des symboles de l’Etat détruits".

Il a souligné que "le constat que nous pouvons faire après toutes ces attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, tout comme à Grand-Bassam en République de Côte d’Ivoire et au Bénin, avec l’enlèvement de deux Français et l’assassinat d’un guide, c’est que les menaces terroristes étendent leur rayon d’action".

Pour lui, cette déstabilisation se poursuit à travers l’instrumentalisation des problèmes latents entre les communautés dans presque tout l’ensemble du Sahel alors que les "conflits se muent en affrontements violents qui ont fait, à ce jour, de nombreuses victimes".

Pour lui, "nos Etats doivent mutualiser leurs moyens humains, matériels et de renseignements, équiper et former nos Forces de Défense et de Sécurité pour renforcer leurs capacités opérationnelles dans le combat qu’elles mènent contre ce fléau en Afrique de l’Ouest".

"Nos défis sont importants, qu’il s’agisse du terrorisme ou d’autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic d’armes, de drogues et d’êtres humains par les réseaux de la migration clandestine", a ajouté le président Kaboré.

