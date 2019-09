Le gouvernement d'union nationale discute avec des diplomates américains de la décentralisation en Libye

14 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 14 septembre (Infosplusgabon) - Des responsables du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale se sont entretenu, samedi à Tunis, en Tunisie avec des responsables de l'ambassade américaine en Libye sur la décentralisation, en marge d'un Forum sur la gouvernance locale relatif à la mise en place d'une stratégie de la gouvernance locale en Libye.

La réunion s'inscrit dans le cadre de l'appui fourni par le gouvernement d'union nationale pour décentraliser et renforcer le rôle des municipalités et de toutes les unités de l'administration locale.

Au cours de la réunion, la délégation libyenne a examiné la vision et les priorités du gouvernement dans le secteur de l'administration locale et les dispositions prises pour ancrer le principe de la décentralisation à la lumière des défis politiques et militaires auxquels le pays est actuellement confronté, a indiqué un communiqué du Bureau des médias du ministère libyen des Collectivités locales.

Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Libye, Josh Harris, "a salué les efforts déployés par le gouvernement dans le secteur de l'administration locale, transférant les pouvoirs et aidant les conseils municipaux à gérer leurs affaires correctement et à fournir des services aux citoyens, soulignant la convergence des vues et la disponibilité des Etats-Unis et de l'Agence américaine de développement international à coopérer dans tous les dossiers liés à la décentralisation.

Ont pris part à la rencontre, le membre du Conseil présidentiel, Mohamed Amari Zayed, et le ministre des Collectivités locales, Milad Al-Taher, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Libye, Josh Harris, le directeur de l'USAID en Libye, John Pinell, la conseillère en gouvernance locale de l'USAID, Sarah Wirth, et le conseiller économique de l'USAID, Russell Bauer, l'assistant à la gouvernance locale et à la démocratie à l'USAID, Joseph Spielk.

