L'OMS appelle à une action urgente pour réduire les préjudices causés aux patients dans le domaine des soins de santé

14 Septembre 2019

Genève, Suisse, 14 septembre (Infosplusgabon) - Des millions de patients sont blessés chaque année en raison de l'insécurité des soins de santé dans le monde, ce qui entraîne 2,6 millions de décès par an dans les seuls pays à revenu faible ou intermédiaire, constate un communiqué publié vendredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon ce communiqué, l'impact personnel, social et économique des préjudices subis par les patients entraîne des pertes de plusieurs milliards de dollars américains dans le monde.

L'OMS attire l'attention du monde entier sur la question de la sécurité des patients et lance une campagne de solidarité avec les patients à l'occasion de la toute première Journée mondiale de la sécurité des patients le 17 septembre prochain.

"Personne ne devrait être blessé pendant qu'il reçoit des soins de santé. Pourtant, dans le monde, au moins 5 patients meurent chaque minute à cause de soins dangereux", a déploré le Directeur général de l'OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nous avons besoin d'une culture de sécurité des patients qui favorise le partenariat avec les patients, encourage le signalement des erreurs et l'apprentissage qui en découle, et crée un environnement sans blâme où les agents de santé sont responsabilisés et formés pour réduire les erreurs."

Selon l'OMS, quatre patients sur dix sont lésés pendant les soins de santé primaires et ambulatoires.

"Les erreurs les plus préjudiciables sont liées au diagnostic, à la prescription et à l'utilisation des médicaments. Les erreurs de traitement coûtent à elles seules environ 42 milliards de dollars par an. Les procédures chirurgicales non sécuritaires causent des complications chez jusqu'à 25 pc des patients, entraînant la mort d'un million de personnes chaque année pendant ou immédiatement après l'intervention chirurgicale", indique le communiqué.

Selon l'OMS, les préjudices causés aux patients dans les soins de santé sont inacceptables.

Elle demande aux pays et aux partenaires du monde entier d'agir d'urgence pour réduire les préjudices causés aux patients dans les soins de santé.

"La sécurité des patients et la qualité des soins sont essentielles à la prestation de services de santé efficaces et à l'atteinte d'une couverture médicale universelle", estime l'organisation.

Selon l'OMS, l'investissement dans l'amélioration de la sécurité des patients pourrait conduire à d'importantes économies financières, " le coût de la prévention étant bien inférieur au coût du traitement en raison des dommages".

Par exemple, aux États-Unis seulement, des améliorations ciblées en matière de sécurité ont permis de réaliser des économies estimées à 28 milliards de dollars américains dans les hôpitaux Medicare entre 2010 et 2015.

Selon l'OMS, une plus grande participation des patients est la clé de la sécurité des soins, et "l'engagement des patients peut réduire le fardeau des préjudices jusqu'à 15 pc, permettant d'économiser des milliards de dollars chaque année".

A l'occasion de la toute première Journée mondiale de la sécurité des patients, l'OMS indique qu'elle fait de la sécurité des patients une priorité mondiale en matière de santé et exhorte les patients, les travailleurs de la santé, les décideurs et l'industrie des soins de santé à "défendre la sécurité des patients".

Le communiqué annonce que les villes du monde entier allumeront des monuments de couleur orange pour montrer leur engagement envers la sécurité des patients le 17 septembre.

La Journée mondiale de la sécurité des patients a été instituée au 17 septembre par la 72ème Assemblée mondiale de la Santé en mai 2019.

