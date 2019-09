Les funérailles nationales de Mugabe ont débuté ce samedi à Harare

14 Septembre 2019

Harare, Zimbabwe, 14 septembre (Infosplusgabon) - Les funérailles de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, décédé le 6 septembre dans un hôpital de Singapour, ont débuté ce samedi.

Le programme établi est le fruit d'un accord entre le gouvernement et la famille du défunt qui sera finalement inhumé au Champ des Héros de la nation à Harare.

La famille avait auparavant fait part de sa volonté d'enterrer son fils dans son village de Kutama.

Le jour de l'inhumation reste toutefois inconnu, car il dépendra de la fin des travaux d'aménagement du mausolée qui l'accueillera dans le Panthéon national.

Selon le journal Herald, le gouvernement a réservé une place d'honneur à M. Mugabe, président fondateur du Zimbabwe, en lui construisant un mausolée.

Le Président Emmerson Mnangagwa a annoncé que M. Mugabe serait enterré à la fin des travaux de son mausolée construit au sommet de la colline qui accueille la nécropole nationale.

"Nous aurons une cérémonie (samedi) au stade national", a-t-il dit.

"Nous sommes en train de construire un mausolée pour notre père fondateur au sommet de la colline du Champ des Héros. Ce ne sera pas fini d'ici demain (dimanche), donc nous ne l'enterrerons qu'à la fin des travaux de construction du mausolée", a-t-il dit aux journalistes vendredi, après un entretien avec le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui est à Harare pour assister aux obsèques.

Plusieurs présidents en exercice et anciens présidents africains sont attendus à ces funérailles pour faire leurs adieux à M. Mugabe.

Le Président Mnangagwa devrait prononcer un discours ce samedi.

Le ministère du Commerce international et des Affaires étrangères a, dans une lettre envoyée aux chefs de mission à Harare et datée du 8 septembre 2019, indiqué qu'il est prévu que les chefs d'Etat et de gouvernements rentrent immédiatement après la cérémonie, étant donné que les autorités gouvernementales seront totalement occupées à préparer la cérémonie d'inhumation prévue le dimanche 15 septembre 2019.

Des milliers de Zimbabwéens sont venus jeudi et vendredi au stade Rufaro, à Mbare, pour faire leurs adieux au héros national dont la dépouille était exposée.

C'est dans ce stade, en 1980, que des milliers de personnes venues de tout le pays et du monde entier avaient assisté à la prestation de serment du Premier ministre du Zimbabwe indépendant.

M. Mugabe a dirigé ce pays d'Afrique australe de 1980, quand il est devenu Premier ministre, à novembre 2017, date à laquelle, il a été écarté du pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat soutenu par l'armée et qui a porté M. Mnangagwa au pouvoir.

Durant son règne, M. Mugabe est passé du statut de chouchou des pays occidentaux au lendemain de l'indépendance du pays en 1980, à celui de paria après la mise en œuvre de la réforme agraire en 2000.

La réforme agraire consistait à redistribuer aux Noirs les terres confisquées aux fermiers blancs.

