L’actualité dominée par la visite cette semaine du Pape François à Maurice

14 Septembre 2019

Port-Louis, Maurice, 14 septembre (Infosplushgabon) – L’actualité cette semaine à Maurice est largement dominée par la visite d’environ huit heures lundi dernier du Pape François, particulièrement sa déclaration au sujet de Chagos, archipel appartenant à Maurice, mais occupé par les Britanniques et les Américains depuis 50 ans.

"Lorsque nous reconnaissons les organisations internationales ainsi que leur capacité à donner un jugement, par exemple, le Tribunal international de La Haye ou les Nations Unies, notre devoir est d’obéir lorsqu’elles rendent leur jugement".

Ces paroles du Pape, rapportées par Vatican News et repris par le quotidien L’express, sont un argument de taille pour Maurice pour récupérer les Chagos, selon ce quotidien.

Selon L’express, la partie mauricienne considère que cette déclaration apporte un poids additionnel à la lutte pour que Maurice récupère sa souveraineté sur l’archipel.

De son côté, le quotidien Le Mauricien rapporte que "avant cette prise de position sans équivoque du Pape soutenant les réclamations de Maurice sur les Chagos, ce dernier avait plus subtilement signifié ses intentions au sujet des Chagos lors de son homélie au pied du monument Marie Reine de La Paix, à Port-Louis".

Durant sa visite de quelques heures dans l’île, le Pape a aussi fait une homélie devant une foule de plus de 100.000 personnes, tel que rapporté par tous les médias.

"Il a parlé de l’enthousiasme, de l’énergie et du nouvel élan que les jeunes peuvent apporter l’Eglise et à la société. Ils apportent de nouvelles idées, de l’énergie lorsqu’ils interpellent la communauté chrétienne et la font se renouveler. Il faut leur donner la place dont ils ont besoin dans la communauté chrétienne et dans notre société", selon L’express.

Réagissant à ces propos dans L’express, un jeune membre de la Parole des Jeunes, a noté que "c’est la première fois qu’un Pape a un discours qui touche autant de jeunes. Il ne reste pas enfermé dans sa tour d’ivoire au Vatican. Il comprend les problèmes des jeunes, que ce soit nos peines de cœur ou nos difficultés de communication avec nos parents. Il croit dans la jeunesse".

De son côté, le quotidien Le Défi rapporte les propos du cardinal Maurice Piat, qui estime que le Pape François a mis tout un chacun devant ses responsabilités de chrétien et de citoyen "tout en nous faisant confiance et en nous assurant de son soutien sur ce chemin vers un développement plus humain".

Le quotidien Le Mauricien rapporte les propos du Pape François lors d’une rencontre avec les dirigeants politiques de l’île.

"Le Pape François a rendu hommage à la tradition démocratique de Maurice", écrit ce quotidien, avant d’ajouter : "Le Pape a souhaité que les dirigeants politiques puissent être un exemple pour celles et ceux qui comptent pour vous, en particulier pour les jeunes".

Il ajoutera: "par votre comportement et par votre volonté de combattre toutes les formes de corruption, puissiez-vous manifester la valeur de l’engagement au service du bien commun et être toujours dignes de la confiance de vos concitoyens".

Selon Le Mauricien, le Pape est revenu sur le développement économique du pays, notant que "la croissance économique ne profite toujours pas à tout le monde".

"Il souhaite voir le pays s’engager à promouvoir une politique économique axée sur les personnes et qui soit en mesure de favoriser une meilleure répartition des revenus, la création d’emplois et la promotion intégrale des plus pauvres", rapporte ce journal.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon