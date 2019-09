L'armée de l'air nigériane a détruit un camp de l'ISWAP

14 Septembre 2019

Abuja, Nigeria, 14 septembre (Infosplusgabon) – L'armée de l'air nigériane (NAF) a annoncé ce vendredi avoir détruit un camp d'entraînement de la Province de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) près de Mallam Fatori, sur les bords du Lac Tchad, dans l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria.

La NAF a également dit que son avion a détruit un camion transformé en auto-mitrailleuse et chargé de munitions appartenant à l'ISWAP et immobilisé un autre à Garunda, dans l'Etat de Borno.

Selon la NAF, l'appareil a également "neutralisé" des membres de l'ISWAP qui occupaient un bâtiment.

Le porte-parole de la NAF, le général Ibikunle Daramola, a dit vendredi dans un communiqué que le camp d'entraînement de l'ISWAP et le camion chargé de munitions ont été détruits mardi.

Selon le général Daramola, les opérations ont été exécutées sur la base de renseignements crédibles des missions de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) qui ont identifié un bâtiment situé sur une des îles du Lac Tchad qui était utilisée par les terroristes pour endoctriner et former de nouveaux combattants.

