Mugabe sera finalement inhumé au Champ des Héros

13 Septembre 2019

Harare, Zimbabwe, 13 septembre (Infosplusgabon) - L'ex-président du Zimbawe, Robert Mugabe, sera inhumé au Champs des Héros à une date qui sera annoncée ultérieurement, a annoncé ce vendredi le journal Herald.

Selon le journal, l'annonce a été faite par le porte-parole de la famille de M. Mugabe, Leo Mugabe, dans un entretien accordé ce vendredi au média Zimpapers Television Network.

"La famille et les chefs traditionnels ont décidé qu'il sera enterré au Champ des héros... concernant la date de son enterrement, il y a des choses que les chefs veulent faire au niveau du Champ des héros et cela prendra du temps", a-t-il déclaré à ce média.

"Je voudrais aussi dissiper les rumeurs qui ont circulé et selon lesquelles, les chefs ont été payés. Ils n'ont pas été payés. C'est absolument faux, ils n'ont pas été payés. Quand ils ont rendu visite au président, j'étais avec eux. Il s'agissait juste d'y aller pour remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait; pour l'avoir pris en charge quand il était malade, d'avoir payé toutes les factures et aussi d'avoir reconnu qu'il est l'icône de ce pays. Nous devions les remercier et remercier le président Mnangagwa", a-t-il ajouté.

Cette décision met ainsi fin aux doutes concernant le lieu d'inhumation de l'ex-président, décédé il y a une semaine dans un hôpital de Singapour à l'âge de 95 ans.

Sa dépouille est arrivée mercredi au Zimbabwe à bord d'un jet privé. L'ex-première dame, Grace Mugabe, était à bord.

Le gouvernement avait choisi le Champ des Héros comme dernière demeure pour l'homme qui a dirigé le Zimbabwe depuis l'indépendance en 1980 où il fut le Premier premier ministre avant d'en devenir le président.

Mais la famille avait, dit-on, opté pour son village natal, Kutama.

Pendant ce temps, des milliers de gens, venus de cinq provinces ont bravé jeudi la chaleur torride pour converger vers le Stade Ruffaro à Mbare et défiler devant le cercueil afin de faire leurs adieux au héros national à l'occasion du premier des deux jours prévus à cet effet, rapporte le journal.

C'est dans ce stade en 1980 que des milliers de personnes venus de tout le pays et du monde entier avaient convergé pour assister à la prestation de serment du premier Premier ministre du Zimbabwe indépendant.

Des responsables du gouvernement, de la ZANU-PF, des chefs traditionnels, des élèves et des membres de l'église participent à la cérémonie.

Des milliers de personnes ont ainsi la chance de rendre un dernier hommage au père fondateur durant l'exposition de son corps.

Selon le journal, les gradins du stade sont remplis de gens qui chantent et dansent alors que d'autres jouent du tambour et chantent des chants de libération en mémoire de M. Mugabe.

D'après le programme des funérailles nationales prévues ce samedi, "les hôtes étrangers auront l'occasion de faire leurs adieux au héros national au Stade national". Le président Emmerson Mnangagwa devrait prononcer un discours dans le Stade national.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, dans une lettre envoyée aux Chefs de mission à Harare, datée du 8 septembre 2019, a souligné : "il est prévu que les chefs d'Etat et de gouvernement rentrent immédiatement après la cérémonie étant donné que les autorités gouvernementales seront totalement occupées par les préparatifs de la cérémonie d'enterrement prévue le dimanche 15 septembre 2019".

Onze chefs d'Etat en exercice et huit anciens présidents de plusieurs pays ont jusqu'ici confirmé leur présence aux obsèques prévues samedi, selon The Herald.

M. Mugabe, dirigeant de longue date de ce pays d'Afrique Australe, a présidé aux destinées du Zimbabwe de 1980, quand il est devenu Premier ministre jusqu'en novembre 2017, quand il a été déchu de ses fonctions à la faveur d'un coup d'état soutenu par l'armée et qui a porté M. Mnangagwa au pouvoir.

Durant sa présidence, M. Mugabe est passé du statut de chouchou des pays occidentaux après l'indépendance du Zimbabwe en 1980 à celui de paria après avoir mis en application la réforme agraire en 2000 qui a expulsé des fermiers blancs de leurs terres pour y installer des Noirs.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon