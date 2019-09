Le président de l’Assemblée nationale du Burundi aux obsèques de l’ancien chef d’Etat zimbabwéen, Robert Mugabe

13 Septembre 2019

Bujumbura, Burundi, 13 septembre (Infosplusgabon) - Le président de l’Assemblée nationale du Burundi, Pascal Nyabenda, a quitté Bujumbura, vendredi, pour prendre part aux obsèques de l’ancien chef d’Etat zimbabwéen, Robert Mugabe, à une date et lieu controversés entre le pouvoir de Harare et la famille du défunt, a-t-on appris de source proche de la chambre basse du Parlement burundais.

Robert Mugabe est décédé le 6 septembre dernier à Singapour, à l’âge de 95 ans, et sera finalement inhumé à Harare, aux dernières nouvelles.

Le héros de l’indépendance du Zimbabwe dont il fut par ailleurs Premier ministre de 1980 à 1987, puis président de la République, de 1987 à 2017, a quitté le pouvoir par un coup d’état militaire, laissant un pays isolé et exsangue sur tous les plans.

A ses obsèques, le président de l’Assemblée nationale représentera le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a précisé le porte-parole de la chambre basse du Parlement burundais, Alexis Badian Ndayihimbaze.

Au Burundi, l’ancien président zimbabwéen incarne la résistance panafricaine contre le néocolonialisme occidental.

On assiste au même repli sur soi au Burundi suite aux sanctions financières occidentales, consécutives à la crise politique et des droits humains autour des élections controversées et émaillées de violences de 2015.

Le chef de l'Etat burundais a drastiquement limité ses sorties à l'étranger depuis les violences électorales de 2015, dont une tentative de putsch militaire manqué.

