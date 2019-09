Le président malien à Ouagadougou pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme

13 Septembre 2019

Bamako, Mali, 13 septembre (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar, est à Ouagadougou, la capitale burkinabé, où il participera ce vendredi à un sommet du G5 Sahel consacré à la production énergétique, suivi samedi du Sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les questions de sécurité, a-t-on appris de source officielle.

Ce vendredi, les chefs d'Etat des pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, le Niger et Tchad) vont discuter des questions liées à la production énergétique et les responsables de la Banque africaine de développement (BAD) dont le président, le Nigerian Akinwumi A. Adesina, fera une présentation de son initiative “Desert to power” dans le Sahel.

Créé en 2014 à Nouakchott, en Mauritanie, le G5 Sahel a pour objectifs de lutter contre le terrorisme dans toutes ses formes dans la bande sahélo-saharienne et promouvoir le développement économique de cette zone.

La lutte contre le terrorisme sera au coeur samedi, d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui intervient à un moment où certains pays comme le Burkina Faso,le Mali et même le Niger sont de plus en plus les cibles d'attaques terroristes visant les forces armées et de sécurité de ces pays et des populations civiles.

Selon la même source, ce sommet devrait préparer l’élargissement du G5 Sahel à l’ensemble des pays de la CEDEAO, expliquant que cette initiative sera peaufinée lors du rendez-vous de Ouagadougou avant d’être présentée à l’Assemblée générale des Nations unies prévue à la fin de ce mois de septembre à New York.

