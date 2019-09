Mauritanie: une coalition dénonce le recrutement "discriminatoire" de 47 élèves officiers

13 Septembre 2019

Nouakchott, Mauritanie, 13 septembre (Infosplusgabon) - La Coalition Vivre Ensemble (CVE-mouvance nationaliste négro africaine) en Mauritanie, dénonce «des recrutements discriminatoires» de 47 élèves officiers de l’armée nationale, dans une déclaration publiée jeudi soir.

Ce collectif, rappelle-t-on, a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba à l’occasion présidentielle du 22 juin 2019.

La CVE relève «avec indignation, le recrutement fantaisiste de 47 élèves officiers dans l’armée mauritanienne, tous issus d’une même communauté, au détriment des autres composantes nationales».

«Ces pratiques récurrentes, qui n’honorent point notre pays, résultent d’un système d’exclusion à outrance des négro mauritaniens depuis des décennies et sapent les fondements de l’unité nationale et de la cohésion sociale», dénonce la coalition.

Le document de la CVE ajoute que «les corps militaires et paramilitaires, ainsi que toutes les institutions publiques sont le théâtre de ce type de mesures arbitraires d’oppression, d’injustice et de discrimination, des abus qui, si on n’y prend garde, pourraient durablement creuser le fossé déjà béant d’une Mauritanie divisée et exposée à tous les risques».

