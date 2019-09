La coopération Sud-Sud est "prometteuse" pour réaliser les Objectifs de développement durable d'ici à 2030, selon le patron de l'ONU

13 Septembre 2019

New York, Etats-Unis, 13 septembre (Infosplusgabon) - La coopération Sud-Sud est "prometteuse" pour accélérer les progrès permettant de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030, a déclaré jeudi le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la journée des Nations unies consacrée à cette coopération.

"Cette Journée des Nations unies dédiée à la coopération Sud-Sud, célébrée annuellement le 12 septembre, est particulièrement importante cette année, car elle s'inscrit dans le sillage des engagements internationaux pris à l'occasion de la Deuxième conférence de haut niveau des Nations unies ou Conférence BAPA+40 organisée en mars, coïncidant avec le 40ème anniversaire de l'adoption du Plan d'action de Buenos Aeres (BAPA+40). Ces dernières décennies ont mis en évidence le pouvoir qu'a la coopération Sud-Sud de faire progresser le développement durable", a souligné Antonio Guterres dans une déclaration.

"Mue par un esprit de solidarité, le respect de la souveraineté nationale et un partenariat équitable, la coopération Sud-Sud a offert des solutions concrètes à des défis communs", a-t-il observé.

Il a signalé que, dans l'ensemble du monde en développement, les taux de mortalité infantile et maternelle ont diminué de près de moitié, et l'extrême pauvreté a été fortement réduite.

Toutefois, selon le chef de l'ONU, les progrès n'interviennent pas suffisamment vite pour permettre d'atteindre les Objectifs de développement durable d'ici à 2030, ajoutant que 2,4 milliards de personnes, la majorité vivant dans le Sud, n'ont pas accès à une hygiène adéquate, tandis que 840 millions de personnes n'ont pas l'électricité, et 885 millions n'ont pas accès à l'eau potable.

"La coopération Sud-Sud ne pourra jamais remplacer l'aide publique au développement", a admis M. Guterres qui a toutefois appelé à tirer parti du potentiel qu'offre la coopération Sud-Sud.

"Nous devons coordonner nos efforts et établir des stratégies durables qui permettent d'en démultiplier les effets", a dit M. Guterres, appelant à s'appuyer sur les enseignements tirés du Sud et à les partager largement, notamment à travers une coopération Sud-Sud et une coopération triangulaire accrues.

Cette année, la Journée est placée sous le thème "de l'engagement à l'action". Une nouvelle plateforme de partage nommée "Galaxie Sud-Sud" a ainsi été lancée pour faciliter ce passage à l'action.

