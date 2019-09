Le Niger lance une initiative de lutte contre le paludisme

13 Septembre 2019

Niamey, Niger, 13 septembre (Infosplusgabon) – Les autorités nigériennes ont lancé cette semaine une initiative destinée à lutter efficacement contre le paludisme qui fait des centaines de morts chaque année dans le pays.

L’initiative appelée «D’une charge élevée à un fort impact» est une riposte dirigée par les pays, catalysée par l’OMS, qui vise à accélérer les progrès dans la lutte contre le paludisme dans le monde.

Selon l’OMS, la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 appelle à réduire le nombre de cas et de décès dus au paludisme d’au moins 40 % d’ici à 2020, d’au moins 75 % d’ici à 2025 et d’au moins 90 % d’ici à 2030.

Pour impulser les progrès dans la riposte mondiale contre le paludisme, l’OMS a appelé à une nouvelle approche dynamique dénommée «d’une charge élevée à un fort impact». Cette initiative concerne 11 pays, dont 10 en Afrique.

L’initiative se fonde sur quatre piliers dont la volonté politique pour réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme, la responsabilité des acteurs politiques de s’engager et d’agir dans la lutte contre le paludisme ; la traduction de la volonté politique par la mise à disposition des ressources conséquentes à travers l’augmentation de la ligne budgétaire allouée à la lutte contre le paludisme et la mobilisation multi-sectorielle des ressources.

Il est également attendu une forte implication des autorités administratives, coutumières, religieuses en faveur de la lutte contre le paludisme et un fort engagement et une participation active du secteur privé, des collectivités, de la société civile à la prévention du paludisme.

Ouvrant les travaux d’un forum d’information et de planification sur cette nouvelle initiative, le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini, a dit que le Niger s’est engagé à combattre le paludisme en mettant en œuvre plusieurs plans stratégiques dont le Plan national stratégique actuel qui couvre la période 2017-2021. Il a souligné que la mise en œuvre des interventions a permis d’obtenir des résultats encourageants.

Selon les statistiques sanitaires, l’incidence et la létalité du paludisme ont connu une régression significative. Mais malgré les efforts consentis, beaucoup reste à réaliser du fait que la charge du paludisme demeure toujours élevée dans le pays.

«L’objectif de l’initiative d’une charge élevée à un fort impact est de faire reculer le paludisme et atteindre les objectifs de la stratégie technique mondiale approuvée par l’Assemblée Mondiale de la Santé en 2015, de réduction de la mortalité et de la morbidité du paludisme de 90% d’ici 2030», a rappelé pour sa part le représentant de l’OMS au Niger, Dr Andrea Bosman.

D’après l’OMS, environ 70 % de la charge mondiale du paludisme se concentre dans seulement 11 pays : 10 en Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, République Démocratique du Congo et Tanzanie) plus l’Inde. On estime à 151 millions le nombre de cas de paludisme et à 275 000 le nombre de décès dans ces pays à forte charge.

En 2017, les 10 pays africains les plus touchés par le paludisme ont tous fait état d’une augmentation du nombre de cas par rapport à l’année précédente, allant de 131 000 cas supplémentaires au Cameroun à 1,3 million de cas supplémentaires au Nigéria.

Seule l’Inde a enregistré des progrès dans la réduction de sa charge de morbidité, avec une baisse de 24 % par rapport à 2016.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon