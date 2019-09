Le président du Faso invité du Roi d’Arabie Saoudite pour participer au Forum Future Investments Initiative

12 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 12 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience, mercredi, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Dr Waleed A. M. Alhamoudi, porteur d’une invitation du Roi d’Arabie Saoudite, pour participer, en octobre en Arabie Saoudite, à la 3è édition du Forum Future Investments Initiative, a annoncé la Présidence du Faso.

"J’ai eu l’honneur aujourd’hui de rencontrer S. E. M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso pour lui transmettre une invitation du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ben Abdel Aziz Al Saoud, afin qu’il participe à la 3ème édition du forum Future Investments Initiative", a déclaré l’ambassadeur saoudien, à l’issue de l’audience.

Selon le communiqué, Dr Alhamoudi a précisé que le président du Faso a accepté l’invitation, et sera donc en Arabie Saoudite en octobre prochain. Cette visite sera la 5ème du président du Faso, ce qui témoigne, selon lui, de la vitalité des relations de coopération qui existent entre les deux Etats.

Il a précisé que cette invitation au président du Faso est l’expression de la considération que lui porte le Royaume d’Arabie Saoudite, ainsi qu’au peuple burkinabè.

"En marge de ce forum, il y aura la possibilité de rencontres bilatérales avec le Serviteur des deux Saintes Mosquées, avec le Prince héritier, ministre de la Défense et avec d’autres ministres, pour discuter de différents sujets dans le but de renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso", a soutenu le diplomate saoudien.

