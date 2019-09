Le Sénégal élu au Comité exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme

12 Septembre 2019

Dakar, Sénégal, 12 septembre (Infosplusgabon) – Le Sénégal a été élu, mardi à Saint-Pétersbourg, en Russie, au Conseil exécutif et au Comité du tourisme et de la compétitivité de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), annonce un communiqué officiel publié mercredi à Dakar.

Cette élection, qui s’est déroulée lors de la 62ème réunion de la commission de l’OMT pour l’Afrique, "consacre le retour en force du Sénégal dans les instances dirigeantes de l’Organisation mondiale du tourisme".

"A travers sa présence au sein du conseil exécutif, le Sénégal se fera le porte-voix de cette Afrique en transformation structurelle qui fait du tourisme un levier pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 et la réalisation de l’Agenda 2063 (de l’Union africaine)", indique le communiqué du ministère sénégalais du Tourisme et des Transports aériens.

Le Sénégal s’engage à porter au cœur des travaux de l’OMT "des questions tels que la compétitivité des entreprises, la création d’emploi en faveur des femmes et des jeunes, la promotion de l’entrepreneuriat, le renforcement des capacités, la formation professionnelle, l’exploitation de la technologie et l’innovation, la modernisation des services et la digitalisation".

A ces questions s’ajoutent celles portant sur les investissements touristiques, le développement des infrastructures et l’amélioration de l’environnement des affaires.

Le Conseil exécutif de l’OMT est composé de 30 membres élus par l’Assemblée générale, dont six représentants africains. Il a pour mission, entre autres, de mettre en œuvre les décisions et recommandations de l’Assemblée générale de l’organisation.

