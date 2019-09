Le deuxième sommet africain des Start-Ups les 24 et 25 septembre prochain en Tunisie

12 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 12 septembre (Infosplusgabon) - La Tunisie va accueillir, les 24 et 25 septembre prochain, le deuxième sommet africain des start-ups, "Afric'Up", sur le thème "les villes intelligentes et le renouvellement ouvert en Afrique: quelles opportunités pour les start-ups".

Au total, 1.200 participants, dont les représentants de près de 500 start-ups africaines, une dizaine de ministres africains, ainsi que de jeunes talents de 30 nations africaines et des investisseurs africains, européens et américains sont attendus pour prendre part à ce sommet, a indiqué le PDG de TPM Group, Skander Haddar, organisateur de ce sommet.

"L'Africa Startup Summit" a pour objectif de promouvoir une culture d'innovation et de croissance partagée (...) et comprendra des conférences ainsi que des ateliers qui seront animés par plus de 150 intervenants et investisseurs de renom", a annoncé M. Haddar.

Il sera également l'occasion d'organiser le concours de la meilleure application mobile de commerce électronique, a-t-il ajouté.

De son côté, le chef des projets de l'Agence allemande pour la coopération internationale a indiqué que le programme "investir en Afrique ", lancé en 2016 par l'agence entre des pays européens et cinq pays africains (Kenya, Nigeria, Tunisie, Ghana et Rwanda), vise à aider le continent à renforcer ses grandes possibilités dans le domaine de l'innovation et à lier les start-ups africaines prometteuses aux grands groupes internationaux.

Ce réseau est basé sur quatre axes principaux: améliorer l'efficacité des start-ups et leur financement, rendre meilleure leur présence dans les marchés, renforcer leurs compétences et nouer la coordination avec le secteur privé.

