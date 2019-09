Un soldat malien tué dans une embuscade dans le nord-est du pays

12 Septembre 2019

Bamako, Mali, 12 septembre (Infosplusgabon) - Un soldat malien a été tué et quatre autres blessés dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés entre Wana et Dibla, sur l’axe Tombouctou-Goundam, au nord-est du Mali, a-t-on appris jeudi de source sécuritaire.

Les assaillants ont posé une mine sur le passage d’une mission de l’armée avant d’ouvrir le feu, faisant un mort et quatre autres blessés du côté des Forces armées maliennes qui ont riposté en tuant deux terroristes, précise la même source.

Plusieurs terroristes ont fui vers une direction non déterminée dans cette zone quasi désertique, ajoute la source, indiquant qu’un renfort de l’armée a été dépêché pour sécuriser les lieux et retrouver d’éventuels terroristes ou leurs complices.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon