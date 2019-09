Royal Air Maroc va relier le Maroc à la Chine à partir de janvier prochain

12 Septembre 2019

Casablanca, Maroc, 12 septembre (Infosplusgabon) - La compagnie marocaine de transport aérien, Royal Air Maroc (RAM), reliera, à partir du 16 janvier prochain, l’aéroport Mohammed V de Casablanca à l’aéroport international de Pékin-Daxing, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Grâce à cette nouvelle desserte, la compagnie nationale marocaine reliera, pour la première fois, le Maroc à la Chine en moins de 13 heures par des vols directs opérés par des B787-9 Dreamliner, d'une capacité de 302 sièges, dont 26 en business, précise le communiqué.

Ainsi, trois vols par semaine seront proposés, indique la compagnie, ajoutant que les vols au départ de Casablanca seront programmés tous les lundis, jeudis et samedis, alors que les vols au départ de Pékin seront programmés tous les mardis, vendredis et dimanches.

"Royal Air Maroc est fière d’offrir à ses passagers des possibilités de vols directs entre le Maroc et la Chine. Tant attendue, cette nouvelle route aérienne contribuera, à coup sûr, au développement de la destination Maroc auprès du premier marché émetteur mondial de touristes. Elle nous permettra de répondre à un besoin fort, exprimé par les opérateurs économiques des deux pays et participera à renforcer davantage les relations commerciales et économiques entre le Maroc et la Chine", souligne le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, cité dans le communiqué.

