Les ministres de la Sécurité du G5 Sahel préconisent la collaboration dans la lutte contre le terrorisme

12 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 12 septembre (Infosplusgabon) - Réunis à Ouagadougou, les ministres en charge de la Sécurité du G5 Sahel ont préconisé, mercredi, la collaboration entre les pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

"Je voudrais lancer un appel vibrant pour que toutes les forces, toutes les énergies des pays du G5 Sahel, en collaboration avec toutes les forces, les capacités, les expertises sur le plan international et sous-régional, se mettent ensemble pour arrêter le terrorisme dans l’espace du Sahel", a indiqué Ousséni Compaoré, ministre de la Sécurité du Burkina Faso.

Le ministre de la Sécurité du Niger a rappelé que certaines zones sont des sanctuaires pour les terroristes et constituent un problème. Il s’agit selon lui, de la région des trois frontières, Niger - Burkina - Mali, de la vile de Kidal au Mali, de la forêt de Wagadou et le lit du Lac Tchad.

Créé le 16 février 2014, le « G5 Sahel» ou Groupe de cinq pays du Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Il a pour objectifs, entre autres, de garantir des conditions de développement et de sécurité dans l’espace des pays membres et d’allier le développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique.

Depuis le 5 février 2019, le Burkina Faso assume la présidence tournante du G5 Sahel pour une durée d’un an.

