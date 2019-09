Le patron de l'OMS lance un appel en faveur d'un soutien mondial pour préserver la santé mondiale des effets du changement climatique

11 Septembre 2019

Kigali, Rwanda, 11 septembre (Infosplusgabon) - Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté, ce mercredi, la Communauté internationale à octroyer des ressources financières pour protéger les populations des effets ravageurs du changement climatique sur le plan sanitaire.

Le patron de l'OMS a indiqué que seul moins de 0,5 pour cent du financement international pour le changement climatique est alloué à la santé, au moment où les Etats en voie de développement, ne reçoivent qu'un pourcentage insignifiant de cette somme décaissée.

Les pays sont invités à fournir davantage de ressources financières dans le but de protéger les populations contre les effets négatifs de la crise climatique, a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'OMS a lancé cet appel dans un communiqué publié à Genève, en suisse, en prélude du sommet sur l'action climatique prévu la semaine prochaine à l'assemblée générale des Nations unies à New York.

Ce sommet historique, prévoie-t-on, sera l'occasion de présenter les engagements concrets qui sont en train d'être entrepris par les gouvernements pour résoudre le problème relatif au changement climatique, mais également pour garantir et améliorer la santé et le bien-être des citoyens, souligne le communiqué.

Tout en lançant un appel en faveur d'une forte action pour protéger la santé des populations face au réchauffement climatique, le directeur général de l'OMS a également informé qu'il restait 12 jours pour que les dirigeants du monde signent ces engagements.

"J'exhorte ceux qui n'ont pas encore fait leurs engagements de se joindre à ceux qui ont déjà promis d'entreprendre des actions pour protéger les populations des effets dévastateurs des vagues de chaleur, des inondations, et des cyclones causés par le changement climatiques, les risques de malnutrition, le paludisme, la diarrhée et le stress causé par les fortes chaleurs", a lancé Dr Tedros.

On signale que le sommet sur l'action climatique se tiendra parallèlement avec la réunion de haut niveau des Nations unies sur la couverture de la santé universelle.

S'exprimant sur le sommet, Dr Tedros a souligné que l'adoption de mesures pour résoudre et atténuer les impacts du changement climatique et pour garantir l'accès aux services sanitaires nécessaires à chacun, à chaque fois et où puisse se présenter le besoin, sont les deux plus grandes priorités de la Santé publique mondiale.

"Ce n'est que lorsque les pays parviendront à octroyer des services sanitaires à tout le monde, y compris à ceux qui sont exposés du fait des effets ravageurs du changement climatique, que nous pourrons réaliser nos objectifs visant à promouvoir la santé dans le monde, à rendre le monde sûr, et à protéger les personnes les plus vulnérables", a-t-il conclu.

