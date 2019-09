Quatre chefs d’Etat africains au Congo pour le 5ème Forum Investir en Afrique

10 Septembre 2019

Brazzaville, Congo, 10 septembre (Infosplusgabon) – Quatre chefs d’Etat africains sont arrivés lundi à Brazzaville pour participer au 5ème Forum Investir en Afrique, qui s’ouvre ce mardi à Kintélé, dans la banlieue-nord de la capitale congolaise, a annoncé la radio publique.

Il s’agit des présidents angolais, Joao Lourenzo, rwandais, Paul Kagame, congo, Félix Tchissekedi et centrafricain, Faustin Archange Touadera.

Ce forum, dont le thème est "Tirer parti des partenariats pour la diversification économique et la création d’emplois", est organisé par le gouvernement congolais et le ministère chinois des Finances, en partenariat avec la Banque mondiale, et vise à promouvoir la diversification des économies africaines et à encourager la création d'emplois au profit des jeunes.

Les quatre dernières éditions ont eu lieu en Chine et en Afrique, rappelle-t-on.

