La Kenya Equity Bank acquiert une participation au sein de la Commercial Bank of Congo

10 Septembre 2019

Nairobi, Kenya, 10 septembre (Infosplusgabon) - Equity Group Holdings, propriétaire des principales banques du Kenya, Equity Bank Kenya Limited, a étendu ses ailes en République démocratique du Congo et se prépare à prendre une participation au sein de la Commercial Bank of Congo (BCDC).

Dans un communiqué remis à la presse lundi, la banque a annoncé son intention de fusionner la BCDC avec sa filiale actuelle (Equity) en RDC.

L'Equity, dont le siège se trouve à Nairobi, compte 9,2 millions de clients répartis dans six pays de l'Afrique méridionale.

C'est la plus grande banque au Kenya en termes de clients.

La BCDC est la deuxième plus grande banque de la RD Congo et la plus prospère de la région de l'Afrique centrale, avec un actif d'environ 700 millions de dollars américains.

Le directeur général d'Equity, James Mwangi, a déclaré que cette décision allait permettre à la banque de pénétrer davantage le marché africain.

"Avec l'acquisition de la BCDC, Equity sera en mesure d'étendre son empreinte en Afrique", a-t-il indiqué.

Equity a réalisé des transactions similaires en Zambie, au Mozambique, en Tanzanie et au Rwanda.

"Equity tient à investir dans les meilleurs services dans le continent africain. Elle a pour objectif de proposer des services innovants aux clients, notamment grâce à l'usage des nouvelles technologies", a souligné M. Mwangi.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon