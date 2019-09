Le Zambien Chisenga Katongo remporte le concours de chanson de sensibilisation sur la SADC

10 Septembre 2019

Gaborone, Botswana, 10 septembre (Infosplusgabon) - Le Zambien Chisenga Katongo a remporté le premier prix de la chanson de sensibilisation sur la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Sa chanson Hip Hop, "SADC - Levez vos mains", a été sélectionnée parmi les prestations de 27 artistes venus de neuf États membres de la SADC pour participer au concours.

En 2018, l'Unité de communication et des relations publiques avait lancé un concours pour une chanson de sensibilisation des populations de la SADC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication et de promotion révisée de la SADC, n réponse à la décision du Conseil de la SADC de mieux faire connaître l'identité, la marque et la communauté de la SADC comme symbole de construction communautaire.

Chisenga Katongo a reçu un prix doté de 4.000 dollars américains et s'est rendu à Dar-es-Salam, en Tanzanie, pour interpréter la chanson lors du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, le 17 août dernier.

Le concours de chanson SADC Public Outreach a été lancé en octobre 2018 et s'est achevé le 22 février 2019. Les participants venaient du Botswana, de la République démocratique du Congo, d'Eswatini, du Lesotho, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.

Selon le secrétariat de la SADC, à Gaborone, la musique constitue un moyen efficace pour relayer des informations sur une organisation ou un produit.

Le secrétariat a initié ce concours de chanson de sensibilisation des populations pour éduquer et informer sur la SADC.

