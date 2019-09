COP 14 : les partenaires de la Grande Muraille Verte conviennent d'élaborer une "feuille de route visionnaire" pour soutenir 15 ODD

10 Septembre 2019

New Delhi, Inde, 10 septembre (Infosplusgabon) - Les partenaires de l'Initiative de la Grande Muraille Verte menée par l'Afrique ont convenu d'élaborer une feuille de route visionnaire qui se concentrerait fermement sur la contribution à 15 des 17 Objectifs de développement durable (ODD) avec des objectifs ambitieux pour restaurer 100 millions d'hectares de terres et créer 10 millions d'emplois verts en 2030 dans le Sahel.

Dix ans après son lancement, les partenaires se sont inquiétés du fait que 65 pour cent des terres du continent africain sont encore dégradées et ont appelé à une expansion et une accélération rapide de l'initiative, afin de faire progresser la cohésion sociale, l'action climatique (adaptation et atténuation) et le développement économique par un corridor écologique transformateur qui soutient des millions de vies.

La décision a été prise lundi lors d'une réunion tenue en marge de la quatorzième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) qui se tient à New Delhi, en Inde.

La réunion coprésidée par Amina Mohammed, Secrétaire générale adjointe des Nations unies et Josefa Sacko, Commissaire de l'Union africaine (CUA) pour l'économie rurale et l'agriculture, a convenu que la feuille de route se concentrerait fermement sur la contribution de l'Initiative à 15 des 17 objectifs du Millénaire.

D'ici à 2030, l'initiative vise à assurer une restauration à grande échelle du paysage, l'objectif étant de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées pour transformer la vie de ceux qui vivent sur la ligne de front du changement climatique et de la désertification.

Elle veut aussi s'assurer que la promotion de l'énergie propre, en propulsant les communautés le long du Mur vers un avenir meilleur et en créant des économies locales qui assurent que la terre reste productive.

Les participants à la réunion ont affirmé que pour réaliser les ambitions de l'Initiative de la Grande Muraille verte et appuyer la mise en œuvre de la feuille de route, il fallait une approche plus novatrice et un mécanisme de coordination plus solide pour opérer une véritable transformation et mobiliser des ressources, notamment pour tirer parti des atouts de la région et des possibilités offertes par les jeunes et les femmes, principaux moteurs du changement.

Dans un communiqué, la CNULCD a indiqué que les partenaires s'étaient également engagés conjointement à mobiliser des ressources techniques et financières auprès des secteurs public et privé dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, reconnaissant que l'investissement du secteur privé est essentiel pour créer des emplois verts et de la richesse le long du Mur et, en fin de compte, réaliser la vision 2030.

La réunion a également noté que le prochain Sommet du Secrétaire général de l'ONU sur l'action pour le climat, qui se tiendra le 23 septembre, sera crucial pour galvaniser davantage le soutien, notamment dans le cadre de la voie des solutions fondées sur la nature, afin de faire progresser l'action positive pour la Grande muraille verte d'ici 2030 et inspirer un mouvement mondial de restauration.

La réunion a été facilitée par le Secrétariat de la CNULCD, en collaboration avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte (PAGGW), représentée par Marieme Bekaye, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Mauritanie et présidente du Conseil des ministres.

La Grande Muraille Verte vise à restaurer les paysages dégradés de l'Afrique et à transformer des millions de vies dans l'une des régions les plus pauvres du monde.

Cela se fera, entre autres, par la plantation d'un mur d'arbres dans plus de 20 pays. Une fois achevé, le Mur sera la plus grande structure vivante de la planète - une merveille naturelle du monde de 8 000 km s'étendant sur toute la largeur du continent.

La Grande Muraille Verte est actuellement mise en œuvre dans plus de 20 pays d'Afrique et plus de 8 milliards de dollars ont été mobilisés et promis pour son soutien.

L'initiative rassemble des pays africains et des partenaires internationaux, sous la direction de la Commission de l'Union africaine et de l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte.

