Appel au renforcement du Centre africain pour la politique en matière de climat

07 Septembre 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 7 septembre (Infosplusgabon) - La huitième Conférence sur le changement climatique et le développement de l’Afrique (CCDA-VIII) qui s’est tenue récemment à Addis-Abeba, a appelé au renforcement des capacités opérationnelles du Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC), à travers une recommandation.

Au terme de cette conférence de trois jours, les participants ont « exhorté l'Assemblée générale des Nations Unies et ses partenaires au développement à fournir des ressources adéquates à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique afin d'améliorer de toute urgence les capacités opérationnelles du Centre africain de politique climatique, conformément à la structure et au mandat approuvé par les chefs d'État africains et la Conférence des ministres des Finances et de la Planification économique (COM) pour fournir avec compétence un soutien analytique à l'Union africaine et aux États membres africains sur l'intégration de tous les aspects du changement climatique dans politique de développement, de planification et de pratique ».

La conférence a également demandé aux États membres africains d'accroître la mobilisation des ressources pour soutenir l'intégration de l'information et des services climatiques dans le processus national de politique et de prise de décision.

Plaque tournante pour la production sur demande de connaissances relatives au changement climatique en Afrique, le Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC) a pour objectif général de contribuer à la réduction de la pauvreté par des mesures d’atténuation et d’adaptation aptes à faire face aux changements climatiques en Afrique, et d’améliorer la capacité des pays africains à participer efficacement aux négociations multilatérales sur le climat.

Patrimoine commun de la Commission de l’Union africaine, de la Banque africaine de développement, et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA-qui l’héberge), le CAPC a pour vision de « veiller à ce que le développement de l’Afrique soit durable, inclusif et résilient aux changements climatiques » et pour mission « d’influencer, renforcer et faciliter la transition menant à un développement résilient aux changements climatiques en Afrique, au moyen de politiques, plans et programmes d’adaptation tendant à assurer la transformation des économies, la bonne santé des écosystèmes et le bien-être des personnes ».

La CCDA dont la huitième édition s’est déroulée du 28 au 30 août à Addis-Abeba sous le thème : «Intensifier l’action climatique pour des économies résilientes en Afrique » est une initiative de ce centre.

La rencontre devrait permettre de recueillir les contributions d’experts africains, notamment des responsables politiques, des scientifiques et des chercheurs, des jeunes, des femmes et d’autres groupes marginalisés, de la société civile et d’ONG sur tous les thèmes du Sommet climat des Nations Unies.

Les assises visaient à susciter un élan politique sur les initiatives ambitieuses des pays africains et des parties prenantes dans le compte à rebours du Sommet et s’assurer que l’Afrique ait une position unie lors de ce sommet.

Cette conférence, rappelle-t-on, est la plus importante sur le changement climatique en Afrique.

FIN/INFOSPLUSGABON/POU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon