07 Septembre 2019

Port-Louis, Maurice, 7 septembre (Infosplusgabon) – Maurice signera l’Accord de libre-échange Maurice-Chine, a annoncé le gouvernement vendredi, à la suite de la réunion hebdomadaire du gouvernement, a-t-on appris sur place.

Le communiqué du gouvernement indique que l’Accord comprend 17 chapitres couvrant le commerce des marchandises, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, la concurrence, la propriété intellectuelle, le commerce électronique, le commerce des services, les investissements, la coopération économique, entre autres.

''Maurice va bénéficier d’un accès en franchise de droits sur le marché chinois pour environ 8.547 produits, ce qui représente 96 % des lignes tarifaires chinoises. Les 88 % seraient éliminés avec effet immédiat et les tarifs restants sur une période de 5 à 7 ans'', a-t-il déclaré.

''Maurice s’est également vu accorder un contingent tarifaire de 50.000 tonnes de sucre spécial à un taux intra-quota de 15 % à appliquer progressivement sur une période de huit ans’’, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le commerce des services, les prestataires de services mauriciens auraient accès à plus de 40 secteurs de services, y compris les services financiers, les télécommunications, les TIC, les services professionnels, la construction et les services de santé.

''Maurice pourrait également établir des entreprises en Chine en tant qu’entités à cent pour cent ou en partenariat avec des opérateurs chinois'', a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le chapitre de coopération économique de l’accord, Maurice et la Chine ont convenu de collaborer dans dix domaines, y compris le développement industriel visant à améliorer la compétitivité, la fabrication basée sur l’innovation et la recherche, l’échange de spécialistes et de chercheurs pour diffuser le savoir-faire et le soutien en matière de technologie et d’innovation et la création d’un centre de compensation du renminbi à Maurice.

