Le Président Mugabe a été victime de calomnie ", a déclaré l'ex-président zambien, K. Kaunda

Lusaka, Zambie, 7 septembre (Infosplusgabon) - Le premier président de la Zambie, Kenneth Kaunda, a déclaré qu'il est regrettable que l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, soit victime de calomnies et de railleries de certains pays qui étaient contre sa campagne pour apporter justice et équité sociales au Zimbabwe.

Dans un message de condoléances adressé vendredi au président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, et mis à la disposition des médias à Lusaka, Dr Kaunda a déclaré que le Président Mugabe avait été injustement frappé par des sanctions économiques qui faisaient du tort au peuple du Zimbabwe.

Kaunda s'est dit consterné par la mort de l'ancien président zimbabwéen, déclarant que sa disparition était un moment de déchirement et de tristesse pour lui.

M. Kaunda, qui a dirigé la Zambie de 1964 à 1991, a rappelé que le Président Mugabe avait travaillé dur pour lutter contre le colonialisme et le racisme, ainsi que pour apporter l'indépendance au Zimbabwe.

Le Père fondateur, âgé de 95 ans, a qualifié le regretté Mugabe de frère et de collègue dans la lutte commune pour la libération de l'Afrique.

M. Kaunda a déclaré au Président Mnangagwa qu'il priait pour que les forces hostiles ne vilipendent pas le Président Mugabe pour son bilan en matière de gouvernance et de développement pendant son règne au Zimbabwe.

Kaunda a également prié pour que Dieu réconforte la famille de Mugabe et le peuple du Zimbabwe pendant leur deuil.

Le Président Lungu a déclaré que l'on se souviendra de Mugabe pour son combat en faveur de la libération de l'Afrique et pour avoir défendu sans crainte le continent.

"Une fois que le Zimbabwe a accédé à l'indépendance, ce révolutionnaire déterminé, engagé et intrépide, s'est lancé dans la libération du peuple de la colonisation idéologique en dotant les Zimbabwéens de connaissances.

Dans un message de condoléances au président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, le président Lungu a rappelé que Mugabe était affectueusement surnommé " Sekuru " et a exhorté à se souvenir de lui comme un véritable pan-africaniste qui a apporté une contribution inlassable à la lutte de libération, non seulement du Zimbabwe, mais aussi de la région de l'Afrique du Sud et du continent africain.

Le Président Robert Mugabe est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans, dans un hôpital de Singapour où il recevait des soins médicaux.

