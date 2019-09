Robert Mugabe déclaré Héros national par le président Mnangagwa

07 Septembre 2019

Harare, Zimbabwe, 7 septembre (Infosplusgabon) - Le Président Emmerson Mnangagwa a déclaré l'ancien Président Robert Mugabe, récemment décédé, Héros national.

Dans un tweet sur le site de micro-blogging, Twitter, le ministère de l'Information, de la Publicité et des Services de radiodiffusion a annoncé cette attribution.

"S.E. (Son Excellence) le Président @edmnangagagwa a annoncé que le défunt père fondateur, l'ancien Président Robert Mugabe, a été déclaré Héros National", a déclaré le tweet posté vendredi soir.

Mugabe est décédé dans un hôpital de Singapour aux petites heures du matin vendredi.

Mugabe, qui vivait à Singapour avec son épouse et ancienne Première dame, Grace Mugabe, était hospitalisé depuis avril après son admission en raison d'une détérioration rapide de sa santé.

Pendant son hospitalisation, des proches de sa famille ont indiqué que Mugabe voulait être enterré dans son village de Zvimba, un district de la province du Mashonaland Ouest, au Zimbabwe.

Cela a été perçu comme une grande remontrance à Mnangagwa car on s'attendait à ce que Mugabe soit enterré au National Heroes Acre, un sanctuaire commémoratif en l'honneur des héros remarquables de la libération du pays.

Des membres de sa famille proche, qui ne voulaient pas être nommés, ont déclaré que Mugabe refusait d'être enterré au National Heroes Acre car il était toujours amer de la participation de Mnangagwa à son éviction.

Mugabe a été destitué après un coup d'État favorisé par l'armée en novembre 2017.

Les efforts pour impliquer la famille Mugabe se poursuivent.

"Je ne peux pas imaginer comment certaines des personnes que RGM (Robert Gabriel Mugabe) a protégées se sentent face à la façon ignominieuse dont ils l'ont trahi ", a déclaré Patrick Zhuwao, le neveu de Mugabe et ministre en exil.

Le parti au pouvoir, la ZANU PF, dont l'un des fondateurs était Mugabe, a salué l'héritage de Mugabe.

"Cet homme remarquable et grand homme politique a consacré de nombreuses années de sa vie à la libération totale du peuple du Zimbabwe et de l'Afrique dans son ensemble ", a déclaré la ZANU PF.

"En tant que nationaliste panafricain dévoué et doté de beaucoup de principes, il a quitté le Zimbabwe et notre région dans un meilleur état, bien placé pour récupérer les terres dont nos ancêtres ont été dépossédés par les colons. Nous apprécions grandement les contributions de l'ancien Président Mugabe au Zimbabwe et en Afrique".

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, au nom de son gouvernement et de sa nation, a exprimé ses sincères condoléances au peuple et au gouvernement du Zimbabwe pour le décès de Mugabe.

"Sous le leadership du Président Mugabe, la lutte soutenue et courageuse du Zimbabwe contre le colonialisme a inspiré notre propre lutte contre l'apartheid et nous a fait espérer qu'un jour l'Afrique du Sud aussi serait libre", a déclaré Ramaphosa dans un communiqué.

"Pendant les décennies de notre propre lutte, le mouvement de libération du Zimbabwe a soutenu notre propre mouvement de libération pour combattre l'oppression sur plusieurs fronts. Après l'accession du Zimbabwe à l'indépendance, l'Etat de l'apartheid a brutalisé et violé le Zimbabwe comme punition pour avoir soutenu notre propre lutte.

"Beaucoup de Zimbabwéens ont payé de leurs vies pour que nous puissions être libres. Nous n'oublierons, ni ne déshonorerons jamais ce sacrifice et cette solidarité".

Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a quant à lui déclaré trois jours de deuil en hommage de Mugabe.

Parmi les autres personnes qui ont transmis leurs condoléances, il y avait le principal chef de l'opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa.

"Mes condoléances à la famille Mugabe et à l'Afrique pour le décès du président fondateur du Zimbabwe, un moment sombre pour la famille car un géant d'entre eux est tombé ", a déclaré Chamisa.

"Que le Seigneur les console. Bien que notre parti, le MDC et moi-même, ainsi que le peuple zimbabwéen, ayons eu de grandes divergences politiques avec l'ancien président défunt au cours de son mandat et que nous ayons été en désaccord pendant des décennies, nous reconnaissons sa contribution au cours de sa vie en tant que président fondateur du pays.

"Il y a tant à dire pour une vie de 95 ans et un leadership national de plus de 37 ans, mais dans le véritable esprit d'Ubuntu, nous aimerions donner ce moment de deuil, mais nous aurons le temps de réfléchir davantage.

Mugabe a été une figure centrale dans l'accession du pays à l'indépendance dans le conflit civil de juillet 1964 à décembre 1979. Le conflit impliquait la majorité noire qui contestait la règle oppressive et la minorité blanche.

Mugabe a pris de l'importance après avoir fait des commentaires anti-gouvernementaux qui l'ont amené à être reconnu coupable de sédition et emprisonné entre 1964 et 1974.

Après sa libération, il s'est enfui au Mozambique et y a établi sa direction de la ZANU avant que celle-ci ne se joigne à l'Union populaire africaine du Zimbabwe (ZAPU) pour former la ZANU PF actuelle.

Au Mozambique, Mugabe a supervisé le rôle de la ZANU dans la guerre de libération, combattant le gouvernement majoritairement blanc de l'ancien Premier ministre rhodésien, Ian Smith.

Plus tard, Mugabe a pris part à contrecœur aux négociations de paix menées par le Royaume-uni, qui ont abouti à l'accord de Lancaster House, mettant ainsi fin à la guerre et apportant l'indépendance en 1980 après une élection générale.

Cela a conduit à l'ascension de Mugabe en tant que Premier ministre, puis Président en 1987.

Mugabe est devenu le chouchou des pays occidentaux avec des fissures qui ont commencé à se manifester après le génocide des Gukurahundi de 1983 à 1987 qui a fait environ 30 000 morts parmi les civils du deuxième groupe ethnique du Zimbabwe, les Ndebele.

Les fissures se sont élargies à grande échelle après la mise en œuvre par Mugabe, en 2000, du programme de réforme agraire qui a forcé les fermiers blancs à se faire remplacer par des propriétaires noirs.

C'est le début de l'éloignement du Zimbabwe par l'Occident et de l'augmentation des violations flagrantes des droits de l'homme.

Les analystes politiques s'accordent à dire que ce qui a conduit à la destitution de Mugabe du pouvoir, c'est la crainte qu'il n'ait l'intention de nommer pour sa succession sa femme au franc-parler.

Dans les mois précédant novembre 2017, Grace avait lancé une série d'attaques publiques contre Mnangagwa, qui a par la suite été limogé comme vice-président et expulsé de la ZANU PF avant d'être aidé par les militaires pour renverser Mugabe.

Il laisse dans le deuil Grace et leurs trois enfants adultes.

FIN/INFOSPLUSGABON/POU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon