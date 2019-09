L'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cap-Vert interdit de sortir du pays

07 Septembre 2019

Praia, Cap-Vert, 7 septembre (Infosplusgabon) - La justice capverdienne a interdit jeudi au juriste, Arnaldo Silva, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Cap-Vert, de quitter le pays pour des allégations de pratiques illégales d'achat et de vente de terres.

Selon le tribunal départemental de Praia, il y a "suffisamment de preuves" incriminant l'avocat de pratiques illégales d'achat et de vente de terrains dans la capitale du Cap-Vert.

L'avocat a été arrêté mercredi par la Police Judiciaire (PJ), sur ordre du Ministère Public, en flagrant délit, mais reste en liberté en attendant son procès.

Il est accusé d'avoir commis les crimes de "fraude qualifiée, falsification de documents, organisation criminelle, mensonge informatique et blanchiment d'argent".

Il est également interdit à Arnaldo Silva d'établir tout contact avec les six autres suspects de l'affaire, qui font l'objet d'une enquête des autorités judiciaires, mais dont l'identité n'a pas été révélée parce que l'affaire est encore sous le secret de l’instruction.

Selon le Ministère Public, l'affaire fait l'objet d'une enquête et relève donc du secret judiciaire.

"Dans le cadre de l'enquête, plusieurs démarches ont été effectuées et le ministère public a délivré des mandats de perquisition en divers endroits de la ville de Praia ", a déclaré le Procureur Général de la République, dans un communiqué, indiquant que deux bureaux d'un avocat identifié avaient été fouillés.

Le communiqué ajoute que le ministère public a ordonné l'arrestation d'Arnaldo Silva en flagrant délit, avant de le présenter au juge de quart du tribunal départemental de Praia, pour un premier interrogatoire et l’application de mesures coercitives.

Outre le détenu, poursuit-il, les enquêtes menées à ce jour ont permis d'identifier six autres suspects.

Jusqu'à présent, la PJ n'a arrêté que Arnaldo Silva, qui était secrétaire d'État adjoint du Premier ministre, responsable du secteur des communications sociales, dans le premier gouvernement formé par le Mouvement pour la démocratie (MpD), après avoir remporté les premières élections multipartites, tenues au Cap-Vert le 13 janvier 1991.

Arnaldo Silva a également été chef de parti (MpD et ancien PCD) et commentateur politique à la radio, à la télévision et dans les journaux.

Le 5 juillet dernier, date de la célébration du 44ème anniversaire de l'indépendance du Cap-Vert, il a été décoré par le président de la République, Jorge Carlos Fonseca, de la médaille de première classe du mérite "pour la contribution apportée au développement du Cap-Vert".

Des sources, citées par le journal en ligne "Santiago Magazine" estiment que, à l'origine de cette arrestation, sont, en plus d'autres crimes présumés, des affaires illégales soupçonnées dans un cas qui a été dénoncé pendant de nombreuses années, en particulier par l'avocat Felisberto Vieira Lopes.

Ce dernier a fait ses dénonciations aussi bien dans des articles de journaux que dans un petit livre intitulé "Le cas de Palmarejo Grande - la plus grande fraude dans l'histoire du Cap-Vert, Le fil de l'écheveau par lequel on peut découvrir la mafia et les mafiosi du Cap-Vert".

Vieira Lopes accuse Arnaldo Silva d'être le mentor d'un "Réseau de corruption, de falsifications, de ventes de terres volées à Palmarejo, Palmarejo Grande/Monte Vermelho (3 562), Frouxa-Chapéu, Monte Babosa, Terra Branca, Simão Ribeiro, Aguada (3 561) et autres qui ne sont ni de Fernando José Sousa ni des Serras (et qui ne leur ont jamais appartenue)".

En tant qu'avocat, Silva représente, entre autres, le propriétaire Fernando Sousa, qui, depuis des décennies, mène une bataille juridique avec les héritiers de Tavares Homem (représenté par Vieira Lopes) pour une grande partie du terrain situé à la périphérie de Praia.

