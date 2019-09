Le gouvernement ne compte pas sur une "très bonne" année agricole au Cap-Vert

07 Septembre 2019

Praia, Cap-Vert,7 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement ne compte pas sur une " très bonne " campagne agricole, bien que les prévisions de précipitations pour cette année soient meilleures que celles de 2018, a déclaré jeudi à Praia, le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Gilberto Silva.

Commentant dans une interview à Radio Cap-Vert les premières pluies qui sont tombées dans le pays ces derniers jours, le ministre a déclaré qu'il attend d'autres précipitations dans tout l'archipel du Cap-Vert en septembre et octobre afin de pouvoir alors évaluer.

Malgré tout, il a souligné que la prévision s’affiche "un peu plus" que les précipitations enregistrées en 2018.

"Mais nous parlons de prévisions, de modèles qui peuvent enfin être confirmés ou non ", a averti Gilberto Silva, en avançant que l’on compte au moins, sur la production de pâturages.

Le ministre a également déclaré que le gouvernement sera "prêt" à mettre en œuvre les mesures qui s'imposent dans tous les scénarios possibles.

"Nous devons travailler pour avoir plus de pâturages cette année. Nous pensons que les agriculteurs, aujourd'hui, sont beaucoup plus préoccupés par cette situation, qu'ils sont plus conscients et (...) plus résilients en la matière", a-t-il poursuivi.

Le ministre a également déclaré que depuis le début de la campagne agricole, les agriculteurs ont été soutenus par des semences, et que le ministère et les délégations distribuent maintenant des aides, pour "faire bon usage" de la saison des pluies.

"Il n'y a pas seulement les semences, mais aussi d'autres matières végétales. Je pense, par exemple, aux matériaux qui devraient être préparés pour la production de pommes de terre, de manioc (...) tout cela, afin de tirer le meilleur parti de la saison des pluies", a-t-il déclaré.

Il a averti que le Cap-Vert traverse l'une des pires sécheresses depuis 40 ans.

Il a déclaré que la situation actuelle "n'est comparable qu'aux sécheresses de 1947 et 1977, lorsque la situation était très compliquée".

"En 1947, il y a même eu la faim et la mort, se souvient-il.

