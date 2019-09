Le Togo rend un vibrant hommage au rocker et peintre Jimi Hope

07 Septembre 2019

Lomé, Togo,7 septembre (Infosplusgabon) - Le Togo a loué les mérites de l’artiste de la chanson et peintre, Jimi Hope, vendredi à Lomé, lors d’une cérémonie d’hommages, en présence de plusieurs autorités du pays, dans la capitale togolaise.

Décédé le 5 août dernier en France à l’âge de 63 ans suite à une courte maladie, Kofi Sénaya, connu sous le nom d’artiste de Jimi Hope, auteur-compositeur, chanteur de blues et de Rock and Roll et également artiste peintre, est une véritable coqueluche de la jeunesse togolaise qui sait traduire ses préoccupations en chansons et en tableaux d’art.

«Celui qui nous rassemble ici aujourd’hui…a été un modèle, un repère. Le meilleur témoignage qui puisse lui être rendu, c’est lui-même qui l’a constitué, tel un trésor, à travers son immense œuvre », a affirmé le ministre de la Culture et des Loisirs, Kofi Egbetonyo, lors de l’oraison funèbre qu’il a prononcée à l’occasion de la cérémonie d’hommages.

A cette cérémonie à laquelle ont assisté le Premier ministre, Komi Sélom Klassou, représentant le chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé, la présidente de l’Assemblée nationale, Djigbodi Yawa Tsegan, des membres du gouvernement, des députés, des artistes et présidents d’associations d’artistes, des amis et parents, il a été unanimement reconnu son « immense talent d’artiste » ayant porté haut et loin les couleurs du Togo dans le domaine des arts et de la culture.

A ce titre, il lui a été décerné à titre posthume, le grade d’Officier de l’Ordre du Mono, une des plus hautes distinctions honorifiques du pays.

Il laisse à ses fans et aux Togolais, une quinzaine d’albums ainsi que plusieurs dizaines de sculptures et tableaux.

Mardi, son corps a été rapatrié au Togo et son inhumation est prévue la semaine prochaine à Lomé.

