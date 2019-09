Côte d'Ivoire : Des médecins africains vont bénéficier d'un programme de formation en oncologie en Égypte

07 Septembre 2019

Abidjan, Côte d’Ivoire, 7 septembre (Infosplusgabon) - La Fondation Merck, la branche philanthropique de la firme pharmaceutique éponyme va initier, en partenariat avec l'Institut national de cancer du Caire, un programme de formation de niveau Master en oncologie médicale pour des médecins en provenance de plus d'une douzaine de pays africains, indique un communiqué transmis vendredi.

La Fondation Merck a organisé une réunion spéciale avec le ministère égyptien de l'Enseignement supérieur, l’Institut national du cancer du Caire et les ambassadeurs de Guinée, du Ghana, du Kenya, de la Sierra Leone, du Liberia, du Malawi et de la Zambie pour discuter de son programme d’accès aux soins du cancer et définir un processus facilitant l'inscription des médecins sélectionnés dans leurs pays respectifs.

Par ailleurs, un comité spécial composé de représentants de la Fondation Merck, du département des étudiants étrangers du ministère égyptien de l’Enseignement supérieur, des étudiants africains de cinq pays et des membres académiques de l'Institut national du cancer, au Caire, ont discuté des défis et des solutions pour améliorer l'impact du programme pour les cinq prochaines années.

"Plus de 20 candidats de plus de 12 pays devraient rejoindre ce programme chaque année. Nous sommes déterminés à conduire l'Afrique vers un avenir meilleur en façonnant le paysage des soins et la prise en charge de cancer sur le continent", a précisé le président de la Fondation Merck, Dr. Rasha Kelej.

La durée de la formation sera de deux ans et demi. Lancé en 2016, le programme d’accès aux soins du cancer de la Fondation Merck vise à renforcer les capacités professionnelles en matière de prise en charge du cancer dans le but d'accroître le nombre limité d'oncologues en Afrique et dans les pays en voie de développement.

