Interdiction aux ministres et hauts responsables libyens de rencontrer des représentants à l'étranger

Tripoli, Libye, 7 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, a interdit aux ministres, vice-ministres, maires, chefs d'agences et organismes publics et à tout autre responsable ayant un poste officiel, d'organiser des réunions ou des rencontres avec des responsables ou institutions à l'étranger, sans l'autorisation du Conseil présidentiel.

Dans un décret publié, vendredi matin, le Gouvernement d'union nationale a indiqué que cette décision "vise à contrôler le fonctionnement des institutions publiques et à prévenir toute violation ou infraction qui serait préjudiciable à l'intérêt public".

De ce fait, "il est interdit aux ministres et vice-ministres, aux maires, aux chefs des organes et institutions publics et à tout autre responsable occupant un poste officiel de tenir des réunions avec des parties ou des instances officielles à l’étranger, sauf avec l’autorisation du Conseil présidentiel du gouvernement de l’Accord national et sous réserve de fournir au ministère des Affaires étrangères les rapports nécessaires sur les résultats de ces réunions, rencontres et autres, s'il en obtient l’autorisation", a précisé le décret.

On rappelle que le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a entamé dernièrement des réunions de consultations avec les composantes de la société en Libye, en vue de l'adoption d'une vision commune de sortie de crise et de l'avenir du pays et de l'Etat auquel aspirent les Libyens.

Ainsi, M. al-Sarraj a rencontré, jeudi, les maires et présidents des conseils municipaux dans le cadre de réunions de consultation nationales ayant pour objectif "de dégager une vision commune de la crise actuelle et des problèmes du pays en général", selon le communiqué du bureau de presse du président du Conseil publié, vendredi.

M. al-Sarraj a, lors de la rencontre, loué le rôle des municipalités, qui non seulement fournissent des services aux citoyens, mais jouent également un rôle national important dans la protection du front intérieur et la contribution effective au dialogue politique.

A noter que le président du Conseil présidentiel a tenu une série de réunions de consultations nationales, notamment avec des députés à Tripoli, le président et membres du Haut Conseil d'Etat et un certain nombre d'intellectuels avec lesquels il a débattu de l'évolution de la crise politique et de la guerre dans la capitale.

