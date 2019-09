Afrique du Sud : Revers judiciaires pour l'ex président Jacob Zuma

07 Septembre 2019

Le Cap, Afrique, 7 septembre (Infosplusgabon) – L'ex-président sud-africain, Jacob Zuma, a perdu une douloureuse bataille judiciaire. La Haute cour du KwaZulu-Natal a interdit, ce vendredi, à M. Zuma d'éviter de publier toute déclaration dans le futur qui "affirme ou insinue" que Derek Hanekom, un haut dirigeant du Congrès national africain, était un agent ennemi ou un espion du régime d'Apartheid.

Comme précédemment rapporté, Derek Hannekom, qui fut ministre du gouvernement sous l'administration de M. Zuma, a intenté une action en Justice contre son ancien patron lui réclamant 38.000 dollars au motif que les accusations faites sur le compte Twitter officiel de M. Zuma avaient causé "un immense préjudice et des dommages" à sa réputation.

M. Zuma a lancé ces allégations après avoir comparu devant la Commission d'enquête Zondo sur la capture de l'Etat en juillet où il a aussi accusé d'autres responsables politiques d'être des espions.

Le juge Dhaya Pillay a jugé illégale la publication du tweet de M. Zuma.

"Il est ordonné à l'accusé de supprimer le tweet dans un délai de 24 heures de toutes les plates-formes de médias sociaux y compris de son compte Twitter", a ordonné le juge Pillay.

M. Zuma a également reçu l'ordre de publier immédiatement sur son compte Twitter des excuses à M. Hanekom pour l'avoir taxé "d'agent ennemi".

M. Zuma doit aussi verser des dommages-intérêts à M. Hanekom, mais le juge a fait savoir que le montant sera décidé plus tard. M. Zuma a également reçu l'ordre de payer les honoraires élevés des avocats du requérant.

En 1980, M. Hanekom et son épouse Patricia ont rejoint l'ANC et transmis des informations sensibles au mouvement de libération.

Ce dernier a été arrêté en 1983 et inculpé pour haute trahison. L'accusation a été par la suite réduite du fait du caractère sensible de l'affaire au plan international. Il a purgé une peine de trois ans de prison.

M. Zuma a eu de sérieux démêlés avec la Justice avant, durant et après sa présidence. Il a été inculpé pour viol en 2005, mais a été acquitté. Il a mené une longue bataille juridique suite à des allégations de racket et corruption et sera jugé dans un futur proche.

