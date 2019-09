Un Sommet du G5 Sahel sur l'énergie le 13 septembre prochain au Burkina Faso

06 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 6 septembre (Infosplusgabon) - Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueille, le 13 septembre prochain, un Sommet du G5 Sahel sur l'énergie, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), a-t-on appris vendredi auprès du ministère burkinabè de l'Energie.

Ce Sommet des chefs d’Etat des pays du G5 Sahel, qui regroupe le Burkina Fado, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, sera axé sur l’initiative "Desert to Power" et sur le thème "Exploiter l’énergie solaire pour le développement socio-économique des pays du G5-Sahel".

Il s'agira, pour les experts, de procéder à la présentation de l’initiative "Desert to power" dans l’espace G5 Sahel.

"Desert to Power" ou "transformer le désert en énergie"est un projet ambitieux qui va permettre à la Banque Africaine de Développement (BAD) de faciliter l’accès à l’énergie 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne, rappelle-t-on.

Des échanges entre des chefs d’Etat, le Secrétaire permanent du G5 Sahel et le président de la BAD auront également lieu.

En marge de la rencontre, est prévue une table ronde des ministres de l’Energie des Etats du G5-Sahel et des partenaires au développement sur l’analyse des actions prioritaires et les priorités par pays dont le projet "Yeleen" du Burkina Faso.

