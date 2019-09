La Croix-Rouge réaffirme son soutien au Burkina Faso confronté à une crise humanitaire

06 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 6 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a accordé, ce vendredi, une audience au président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer sur le soutien de l’organisation au Burkina Faso, face à la situation sécuritaire que traverse le pays, a annoncé la Présidence dans un communiqué.

"C’est l’occasion pour nous de faire le point de nos interventions au Burkina Faso, et de réaffirmer notre forte détermination à poursuivre nos efforts et à les renforcer pour l’année prochaine", a déclaré le président du CICR, à sa sortie d’audience.

Le comité, selon son président, en collaboration avec la Croix-rouge du Burkina, travaille à répondre de manière significative aux préoccupations des populations, surtout des déplacés.

Il s’agit de l’assistance aux populations en matière de santé et d’alimentation dans les zones les plus touchées par l’insécurité, et l’appui aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu’aux acteurs des droits humanitaires. Toutes ces actions constituent, selon lui, le rôle et la fonction du CICR dans ses différentes interventions.

Peter Maurer a également souligné que la question de la mobilisation internationale a été abordée au cours de l’entretien avec le président Kaboré. « Nous avons évalué certaines possibilités dans les semaines et mois à venir, pour un engagement renouvelé des pays donateurs, pour accompagner les pays du Sahel et bien entendu le Burkina Faso », a conclu le président du Comité International de la Croix Rouge.

