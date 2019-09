Burundi : Arrivée d’une colonne de cyclistes de la communauté Est-africaine

06 Septembre 2019

Bujumbura, Burundi, 6 septembre (Infosplusgabon) - Une colonne de cyclistes des six pays membres de la Communauté d’Afrique de l’Est/East african Community (CAE/EAC) est arrivée, vendredi, au Burundi par le poste frontalier avec la Tanzanie, dans le cadre d’une tournée visant le renforcement de l’intégration régionale par le sport, a rapporté la radio publique.

La troisième édition de cette caravane a pris le départ à Kampala, en Ouganda, traversant ensuite le Kenya, puis la Tanzanie, avant d’entrer ce vendredi, au Burundi, selon la même source.

La trentaine de cyclistes poursuivra son périple, le 11 septembre prochain, par le Rwanda avant de boucler la boucle par l’Ouganda, là où la première étape avait commencé, il y a un mois.

Le Soudan du Sud, un jeune Etat indépendant et encore fragile ne figure pas à l’agenda de la tournée.

La ministre burundaise à la présidence, chargée de l’intégration régionale, Mme Isabelle Ndahayo, annonçait dernièrement que son pays avancera d’un pas « mesuré » vers la fédération politique qui est l’ultime objectif des Etats membres de cette communauté est-africaine de libre-échange.

C’est symboliquement en 2010 que le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya ont lancé leur propre marché commun des biens, du travail et des capitaux de la région, avec l'objectif de la création d'une monnaie commune, en 2012 et d'une fédération politique, en 2015, sans qu’aucun de ces objectifs ne soit pour le moment atteint.

Ces pays s’étirent sur une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés, avec une population de 167 millions de consommateurs potentiels, un Produit intérieur brut (PIB) estimé à près de 100 milliards de dollars américains et d'importantes ressources naturelles.

Une première expérience d’intégration politique avait avorté dans les années 1960, quand la Communauté d'Afrique de l'Est était encore composée de l’Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya, tous d’expression et d’influence anglophones.

Depuis 2010, le Rwanda est passé du français à l’Anglais comme nouvelle langue officielle du pays.

Le Burundi, quant à lui, milite seul en faveur de l’intégration du Français parmi les langues officielles de la Communauté Est-africaine, aux côtés de l’Anglais et du Kiwahili.

