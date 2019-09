Le président Kenyatta déplore la mort de l'ancien président Robert Mugabe

06 Septembre 2019

Nairobi, Kenya, 6 septembre (Infosplusgabon) – Le président kényan, Uhuru Kenyatta, déplore la mort de l'ancien président zimbabwéen, Robert Mugabe, un sage homme d'Etat, dont la ténacité a déterminé la destinée politique de l'Afrique.

"Les mots ne peuvent traduire l'ampleur de cette perte, parce que l'ancien président Mugabe était un sage homme d'Etat, un combattant pour la liberté et un panafricaniste qui a joué un rôle majeur dans la formulation des intérêts du continent africain", a écrit vendredi le président Kenyatta dans son message de condoléances suite au décès du président Mugabe.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a annoncé ce vendredi la nouvelle de la mort de l'ancien président.

"C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur et ancien président du Zimbabwe, le camarade Robert Mugabe".

"Le camarade Mugabe était une icône de la libération, un panafricaniste qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera pas oubliée. Que son âme repose en paix" a tweeté le président Mnangagwa.

Pour le président Kenyatta, le continent africain se souviendra du président Mugabe comme d'un homme courageux qui n'avait jamais peur de lutter pour ce à qu'il croyait, même si ce n'était pas populaire.

"Au nom du gouvernement et du peuple de la République du Kenya et en mon nom propre, je présente mes condoléances les plus sincères au gouvernement et au peuple de la République du Zimbabwe", a écrit le président Kenyatta.

Le chef de l'Etat kényan a également présenté ses condoléances à la famille, aux parents de M. Mugabe et au peuple du Zimbabwe qu'il a, durant des années, servi avec engagement et dévouement.

Le président Mugabe a laissé un riche héritage, mais les réactions à l'annonce de sa mort sont mitigées.

Ses détracteurs se sont emparés des médias sociaux pour déplorer sa mort, mais aussi cracher sur son héritage contrasté.

Alex Owiti, un publiciste kényan, quant à lui, blâme la philosophie occidentale tordue pour avoir terni l'image du président Mugabe.

"La culture et l'impérialisme des médias occidentaux ont étouffé la vraie histoire de l'Afrique. Ce que nous apprenons à l'école est une histoire déformée", a dit M. Owiti.

"Attendons de voir comment les médias internationaux vont diaboliser M. Mugabe comme l'un des "pires dirigeants africains", qui en réalité s'est battu pour son continent. La manipulation sociale et le complot mondial ont volé à l'Afrique sa vraie dignité. Nous vivons dans le mensonge", a-t-il ajouté.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon