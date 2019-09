92 personnes enlevées et 31 tuées en huit mois au Niger dans la région de Maradi

06 Septembre 2019

Maradi, Niger, 6 septembre (Infosplusgabon) - Au total, 92 personnes ont été enlevées et 31 autres tuées dans la région de Maradi, à 650 km à l’Est de la capitale nigérienne, Niamey, et frontalière avec le Nord du Nigeria, au cours de 81 attaques perpétrées par des bandits armés entre le 1er janvier et le 3 août dernier, a annoncé vendredi le gouverneur de la région, Zakari Oumarou, lors d’une rencontre d’information avec les couches socioprofessionnelles.

Les bandits ont également blessé 31 personnes, emporté 3.036 têtes de bétail et provoqué le déplacement de milliers de réfugiés internes.

Depuis un certain temps, le mode opératoire des bandits dans cette zone est le kidnapping des personnes suivi de demandes de rançons.

Sur les 92 personnes enlevées, certaines ont été libérées suite au paiement de rançon, d’autres par les forces de défense et de sécurité, alors que quelques-unes sont parvenues à s’échapper.

"A l’heure actuelle, quatre à cinq personnes sont encore retenues par ces bandits", a précisé le gouverneur de Maradi, qui, tout en se réjouissant de la collaboration de la population avec les forces de défense, n'a pas manqué de s'indigner du fait que des fils du terroir fassent parfois partie des ravisseurs.

