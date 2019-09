Le Congrès national africain, au pouvoir en Afrique du Sud, salue la mémoire de Mugabe

06 Septembre 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 6 septembre (Infosplusgabon) – Le secrétaire général du Congrès national africain (ANC), Ace Magashule, a présenté ce vendredi les condoléances du parti au pouvoir en Afrique du Sud à la famille de l'ancien président zimbabwéen, Robert Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans.

La vie de M. Mugabe était le parfait exemple du "nouvel africain" qui, s'étant débarrassé du joug colonial, faisait tout son possible pour s'assurer que son pays prenne sa place dans le concert des nations et soit fermement responsable de sa propre destinée, a indiqué M. Magashule, ajoutant qu'on se rappellera toujours du slogan de l'ancien héros de la libération: "l'Afrique aux Africains et le Zimbabwe aux Zimbabwéens".

"Bien que l'ANC et ses responsables aient pu ne pas être d'accord, souvent de façon virulente, avec M. Mugabe sur des questions d'intérêt national, en tant qu'organisation fraternelle, nous avons considéré comme sacro-saint le principe de souveraineté. L'Histoire seule jugera si les mesures prises par les dirigeants dans l'intérêt de leurs concitoyens étaient correctes. Nous nous rappelons les mots immortels de William Sheakespeare, selon lesquelles, "le mal que font les hommes leur survit, le bien est souvent enterré avec leurs os". A la famille de M. Mugabe, nous présentons nos sincères condoléances", a-t-il dit.

M. Magashule a également adressé ses condoléances à la ZANU-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe.

