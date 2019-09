Afrique : Eximbank Indonésie octroie 29 milliards de F CFA à la BDEAC

05 Septembre 2019

Libreville, Gabon, 5 septembre (Infosplusgabon) – Eximbank Indonésie a octroyé à la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (Bdeac), 29 milliards de francs CFA pour la mise en place d’une collaboration étroite, a-t-on annoncé jeudi à Libreville.

Cet accord vise, entre autres, à financer le commerce entre l’Indonésie et les pays de la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale(Cemac) qui regroupe le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée-Equatoriale et le Congo.

Le président de la Bdeac, Fortunato Ofa Mbo Nchama, souhaite une nouvelle dimension à la Bdeac conformément à la volonté des chafs d’Etat de la sous-région Afrique Centrale qui lui ont donné la mission de rechercher des fonds pour le financement du développement de ces Etats.

