Le président du Parlement libyen souligne l'importance du rôle de l'Afrique dans le règlement de la crise en Libye

04 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 4 septembre (Infosplusgabon) - La président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, a souligné à son homologue de la République centrafricaine, Laurent NGON-BABA, la profondeur des relations historiques entre la Libye et l'Afrique centrale, soulignant l'importance du rôle de l'Afrique dans la résolution de la crise libyenne, selon l'Agence de presse libyenne basée Benghazi.

M. Saleh a reçu, mardi à l'aéroport de Labreg à Tobrouk (Est), M. NGON-BABA accompagné de l'Envoyé spécial du président de la République centrafricaine, Mulio Mbo de Ntian, à l'aéroport, en présence du ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire, Hedi Hweij, a indiqué la même source dans un communiqué.

Le communiqué a ajouté que "Saleh a évoqué le rôle national joué par la Chambre des représentants libyenne, seul organe légitime élu par le peuple libyen, et le rôle national joué par les forces armées pour éliminer le terrorisme et l'extrémisme et assainir tout le sol libyen".

Le président du Parlement centrafricain a réaffirmé, de son côté, le soutien total de son pays à la Chambre des représentants libyenne, soulignant que cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays.

"La République centrafricaine a souffert des groupes armés comme en souffre actuellement la Libye et a vécu les souffrances du peuple libyen, et nous devons unir nos efforts pour surmonter tous les défis auxquels nous sommes confrontés".

"Je saisis cette occasion pour exprimer tout notre soutien à la Chambre des représentants et nous espérons que la paix reviendra en Libye. Le Parlement est le garant de l'unité du pays, car il représente toutes les parties du peuple libyen".

