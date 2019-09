Suisse : L'OMS appelle les dirigeants mondiaux à soutenir la réunion de haut niveau sur la couverture maladie universelle

03 Septembre 2019

Genève, Suisse, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a exhorté, mardi, les dirigeants du monde entier à soutenir la réunion de haut niveau sur la couverture maladie universelle prévue pour la fin du mois de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Dans un communiqué, il a déclaré que lors de sa visite qui s’est déroulée, ce week-end en République démocratique du Congo, avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour examiner la riposte à l'épidémie d'Ebola, il s’est vu rappeler encore une fois qu’Ebola est juste l’un des symptômes liés à un problème plus important.

"Lorsque les gens n’ont pas accès aux services de santé, ou que ces services sont de mauvaise qualité ou ne répondent pas à leurs besoins, les maladies peuvent se propager et des vies peuvent être perdues", a indiqué le Dr Tedros.

"C’est pourquoi la réunion de haut niveau sur la couverture maladie universelle (CMU) lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre est si importante".

Le Dr Tedros a souligné que cette réunion est une occasion historique pour les dirigeants du monde entier de s'assurer que les populations ne se voient pas refuser l'accès aux services de santé dont elles ont besoin simplement parce qu'elles ne peuvent pas y accéder ou se le permettre.

Il a rappelé qu'en 2015, les dirigeants mondiaux s'étaient engagés à atteindre la CMU d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable.

Le Dr Tedros a noté que, dans la perspective de l'Assemblée générale, l'OMS et ses partenaires publieront la dernière version du rapport de suivi mondial sur la CMU, "ce qui montrera que nous ne sommes pas encore sur la bonne voie pour atteindre cet objectif".

"Beaucoup trop de personnes n'ont toujours pas accès aux services de santé essentiels ou se retrouvent dans l'extrême pauvreté après les avoir payés".

Le Dr Tedros a indiqué, ce mois-ci, que tous les pays adhéreront à la déclaration la plus complète de l'histoire de la santé, qui s'appuie sur les engagements pris par les dirigeants mondiaux lors de la Conférence mondiale sur les soins de santé primaires organisée à Astana en 2018, dans laquelle tous les pays se sont engagés à renforcer les soins de santé en tant que fondement de la CMU.

Les pays s'engageront en particulier à investir dans quatre domaines principaux : des mécanismes de financement solides, des services à fort impact, des effectifs de santé importants et un renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles, a-t-il affirmé.

"Mon message à la réunion de haut niveau sera clair : la CMU est un choix politique. J'appelle tous les dirigeants à faire ce choix, d’abord en participant personnellement à la réunion de haut niveau et ensuite en veillant à ce que la réunion soit un succès".

Le chef de l'OMS a souligné que la CMU constitue également un choix économique intelligent. Lorsque les pays investissent dans la santé, ils constituent une plateforme pour des gains de productivité et de croissance économique. "Quand les gens sont en bonne santé, ils peuvent apprendre, gagner, travailler et créer. Les avantages pour les entreprises, les économies, les individus, les familles, les communautés et les pays sont énormes".

Le Dr Tedros a également noté que l'OMS s'engage à aider les pays à rester sur la voie de la CMU par le biais d'un soutien stratégique et d'une assistance technique.

Ces efforts seront renforcés par des initiatives telles que la CMU 2030, un mouvement mondial visant à renforcer les systèmes de santé, le partenariat pour la CMU et qui représente une ressource au niveau national fournissant une expertise technique. Elle renforce également les capacités et soutient le dialogue politique, a-t-il affirmé.

Le Dr Tedros a déclaré que le Sommet Action pour le climat, qui se tiendra le 23 septembre parallèlement à la réunion de haut niveau sur la CMU, comprendra deux engagements cruciaux dans le domaine de la santé : premièrement, réduire les émissions de carbone et la pollution atmosphérique ; et ensuite, stimuler davantage les investissements dans l'action climatique, la santé publique et le développement durable.

"Tout cela se résume à un fait simple : en septembre 2019, le monde entier s'unit pour stimuler le progrès vers la santé pour tous", a-t-il noté.

