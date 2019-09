Tunisie : Identification de deux des trois présumés terroristes tués lundi

03 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 3 septembre (Infosplusgabon) - Deux des trois terroristes tués, lundi matin, dans un accrochage avec les forces de l'ordre dans la région de Kasserine, frontalière avec l'Algérie, ont été identifiés, a annoncé, lundi soir, le porte-parole du pôle judiciaire tunisien de lutte contre le terrorisme, Sofiane Sliti.

Le premier présumé terroriste se nomme "Bay Akrouf" (50 ans) de nationalité algérienne. Il avait rejoint les groupes armés en Algérie dans les années 90 pendant la période dénommée "La décennie noire". Il est reconnu comme le responsable de tous les attentats-suicide en Algérie durant les années 90, a précisé M. Sliti.

Le deuxième présumé terroriste tué lors de l'opération menée, lundi matin, se nomme "Taher Jiljili. Il a rejoint les zones montagneuses algériennes en 1994. Il était en contact permanent avec l'émir d'Al-Qaid au Maghreb islamique (AQMI), Abdel Massab Abdel Oudoud.

M. Sliti a précisé que les éléments éliminés lors de l'opération du lundi sont les plus dangereux et les plus violents, indiquant que ce groupe était recherché par le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme depuis 2018.

Un responsable de la Garde nationale tunisienne (gendarmerie) et trois présumés terroristes ont été tués, lundi matin, dans un accrochage dans la zone de Hydra, dans le gouvernorat de Kasserine, rappelle-t-on.





