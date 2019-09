Algérie: Les Algériens seront fixés le 15 septembre sur la date de la présidentielle

03 Septembre 2019

Alger, 3 septembre (Infosplusgabon) - La date de la présidentielle devant permettre d'élire en Algérie un successeur à Abdelaziz Bouteflika doit être annoncée le 15 septembre, a réclamé lundi le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, actuel homme fort du pays.

Au regard de la loi, selon laquelle le "corps électoral est convoqué par décret présidentiel 90 jours avant la date du scrutin", ce dernier interviendrait à la mi-décembre. Une première présidentielle, convoquée le 4 juillet, n'a pu être organisée faute de candidats.

"Il est opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi", a affirmé le général Ahmed Gaïd Salah, dans ce qui ressemble à une instruction donnée au président par intérim Abdelkader Bensalah, constitutionnellement chargé de la convocation du scrutin.

Dans un discours prononcé sur le terrain et publié par le ministère de la Défense, le général Gaïd Salah a également indiqué que ce scrutin serait précédé par "la révision de quelques textes de la loi électorale".

Mais il a exclu toute "révision totale et profonde qui toucherait tous les textes", sans autre détail, alors qu'une partie du mouvement inédit de contestation en Algérie, le "Hirak", réclame un changement de constitution préalablement à une présidentielle.

Le général Gaïd Salah a salué "les efforts fournis par l'Instance nationale de la médiation et du dialogue", chargée par le président Bensalah de proposer, après consultations, les modalités d'organisation de la présidentielle censée en garantir la sincérité.

Mais il n'a pas précisé comment les conclusions de cette instance, qui n'a pas terminé son travail, pourraient être mises en oeuvre dans un délai aussi court.

M. Bouteflika a été contraint à la démission le 2 avril, après 20 ans à la tête de l'Etat, sous la pression de la rue. Né le 22 février, le "Hirak", exige avant tout scrutin le départ du pouvoir des anciens fidèles du président déchu, MM. Bensalah et le général Gaïd Salah en tête.

Plus d'un mois après le lancement de l'appel d'offres final en juillet, il ne reste que trois candidats en compétition (sur les cinq initialement pressentis) pour la fourniture de 88 avions de combat au Canada. Airbus a annoncé vendredi soir se retirer de l'appel d'offres lancé par le gouvernent canadien pour remplacer sa flotte d'avions de chasse en raison notamment des exigences de sécurité du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) jugées trop coûteuses par l'européen. Le groupe européen a annoncé, conjointement avec le ministère britannique de la Défense, que l'avion de combat Typhoon présenté par le consortium européen Eurofighter pour remplacer la flotte canadienne de 88 CF18, ne ferait plus partie des candidats.

"Suite à l'analyse minutieuse des conditions et exigences demandées dans l'ébauche et la version finale de l'appel d'offres, deux raisons ont motivé l'équipe de Typhoon Canada à décider de ne pas soumissionner pour ce projet", a expliqué vendredi Airbus dans un communiqué. Les "exigences de sécurité du NORAD" imposent un "coût trop important aux plateformes dont les chaînes de production et d'entretien sont situées à l'extérieur" du Canada et des Etats-Unis, a estimé le constructeur. En outre, "les importantes révisions récemment apportées aux exigences de retombées industrielles et technologiques (RIT) ne valorisaient pas suffisamment les engagements fermes compris dans l'offre de Typhoon Canada, alors qu'il s'agissait d'un point majeur", a précisé le communiqué.

Ce désistement laisse le champ libre aux trois autres candidats en lice, soit le suédois Saab avec son appareil Gripen et les américains Lockheed Martin (chasseur F-35) et Boeing (F-18 Super Hornet). Pour le Gripen E/F (NG), la seule question est de savoir jusqu'à quand il restera dans la compétition ? Le constructeur Dassault Aviation avait retiré le Rafale de la course en novembre

