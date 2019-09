Les attaques en Afrique du Sud ne sont pas xénophobes, selon le Haut-Commissaire sud-africain au Nigeria

03 Septembre 2019

Abuja, Nigeria, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le Haut-Commissaire de l’Afrique du Sud au Nigeria, M. Bobby Monroe, a démenti, mardi, des informations faisant état d’attaques xénophobes dans son pays et visant des Nigérians.

M. Monroe a déclaré, lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères du Nigéria, M. Geoffrey Onyeama, que ce que les gens appellent des attaques xénophobes sont des "actes de violence sporadiques".

Le Haut-Commissaire, qui s’exprimait après avoir été convoqué au ministère des Affaires étrangères, à Abuja, au sujet des attaques contre des entreprises et des biens nigérians ainsi que des ressortissants nigérians, a déclaré que des entreprises appartenant à d'autres Sud-africains avaient également été touchées.

Onyeama a déclaré après la réunion que «nous avons fait une proposition très concrète au gouvernement sud-africain et nous pensons que si les mesures discutées sont mises en place, nous aurons de très bonnes chances que cela ne se produise plus ».

«Deuxièmement, nous pensons que les forces de sécurité nigérianes et sud-africaines peuvent avoir un arrangement prévoyant une coopération sur le terrain pour faire face à de tels incidents. Les détails seront mis au point avec le gouvernement sud-africain.

Le gouvernement nigérian s'efforce de mettre fin à la criminalité contre les nigérians vivant en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain a publié une déclaration et des arrestations ont été effectuées. Le gouvernement nigérian veut avoir l'assurance que cela ne se produira plus.

Par ailleurs, le Haut-commissariat du Nigeria en Afrique du Sud a réagi aux récents attentats perpétrés contre des étrangers, principalement des Nigérians et leurs entreprises.

L'ambassadeur Kabiru Bala, haut-commissaire, a exhorté toutes les victimes nigérianes vivant en Afrique du Sud à signaler leur situation au Haut-commissariat, étant donné qu’une liste des victimes est en train d’être établie.

L’Ambassadeur Bala, qui l’a révélé mardi dans un communiqué, a également annoncé que la Haute Commission du Nigeria aura des entretiens diplomatiques avec le gouvernement sud-africain en présentant également la liste des victimes.

La Haut-Commissaire a appelé tous les Nigérians à rester calmes et à éviter toute "action précipitée", ajoutant que toute action entreprise à la hâte pourrait compromettre la "tâche ardue d'engager le gouvernement sud-africain, sur la voie diplomatique, afin de contrôler la situation et de rétablir la situation normale ".

«Le haut-commissariat du Nigeria à Pretoria est préoccupé par les pertes en vies humaines, les incendies criminels et le pillage de propriétés dans certaines parties de la province de Gauteng en Afrique du Sud. Certaines des victimes de cette anarchie sont des Nigérians et d'autres Africains », indique le communiqué.

«Le Haut-commissariat et le consulat à Pretoria et à Johannesburg compilent la liste de toutes les victimes nigérianes des violences actuelles en vue d'une collaboration avec le gouvernement sud-africain et d'autres parties prenantes ».

«A cet égard, toutes les victimes nigérianes des attaques en cours sont invitées à signaler leur situation au Haut-commissariat et au consulat. Depuis le début des attentats la semaine dernière, les deux missions sont restées ouvertes et ont continué à rendre des services normaux aux Nigérians et aux autres clients sans entrave ».

