Soudan : Visite du ministre allemand des Affaires étrangères

Khartoum, Soudan, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, est arrivé, mardi à Khartoum, accompagné d'une délégation de haut niveau, pour s'entretenir avec des responsables soudanais sur la manière dont l'Allemagne pourrait aider la démocratie naissante au Soudan dans les domaines de la réalisation économique et de la paix.

Le ministre allemand, le plus haut responsable allemand à avoir visité le Soudan depuis des décennies, a été reçu par le sous-secrétaire soudanais au ministère des Affaires étrangères, Omer Dahab, et un certain nombre de hauts responsables et de membres de l'ambassade d'Allemagne à Khartoum.

Dans un communiqué transmis à la presse, le directeur général du département Amérique et Europe au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Abdulla Al-Toam, a déclaré que Khartoum se félicite de la visite du ministre allemand des Affaires étrangères, la première visite effectuée au Soudan par un responsable européen et allemand de ce calibre depuis 2011, date à laquelle le Soudan et le Soudan du Sud sont devenus deux entités distinctes.

Il a souligné que la visite s'inscrit dans le cadre des "efforts de l'Allemagne en matière d'économie et de paix au Soudan", indiquant que l'Allemagne est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et membre actif du groupe des Amis du Soudan, qui a été formé après le changement survenu au Soudan en avril 2019 et suite à la décision de mettre sur pied un gouvernement civil au Soudan.

Selon l’agence de presse officielle SUNA, l’ambassadeur de l’Allemagne à Khartoum a évoqué la "force des relations" entre son pays et le Soudan, qualifiant la visite du ministre allemand des Affaires étrangères à Khartoum de "très importante".

Il a expliqué que le ministre allemand des Affaires étrangères s'entretiendra avec des responsables soudanais sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de progresser à plus long terme. Il a, en outre, souligné que l'Allemagne soutient le gouvernement civil soudanais qui s'efforce de réaliser les aspirations de la population soudanaise.

