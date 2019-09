Côte d'Ivoire : Le groupe énergétique Engie rachète Mobisol

03 Septembre 2019

Abidjan, Côte d’Ivoire, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le groupe énergétique, Engie, a annoncé mardi, le rachat de Mobisol, une entreprise pionnière dans les solutions solaires hors réseau.

Cette acquisition permet à Engie d'étendre son offre énergétique décentralisée en Afrique. Ainsi, Engie proposera des installations solaires domestiques dans trois pays supplémentaires, en plus des six pays dans lesquels il est déjà présent à travers sa filiale d’installations solaires domestiques, Fenix International.

La présence de Mobisol sur les produits à usage professionnel, combiné aux systèmes d’énergie solaire domestiques intégrés de Fenix, permettra à Engie d’offrir une gamme inégalée de produits énergétiques abordables et d’atteindre la clientèle des zones rurales comme des zones urbaines.

L’acquisition de Mobisol sera conclue après approbation par les autorités de régulation compétentes. Fondée en 2011, Mobisol emploie plus de 500 collaborateurs, ainsi qu’environ 1 200 installateurs prestataires. Mobisol est présente en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya et a déployé plus de 150 mille installations solaires domestiques, fournissant une énergie propre et fiable à plus de 750 mille personnes en Afrique subsaharienne.

Engie a déjà d’importantes activités dans le domaine de l’électrification hors réseau en Afrique. Avec sa filiale Fenix International, elle permet à plus de 500 mille clients d’accéder à des services énergétiques et financiers via ses installations solaires domestiques, améliorant ainsi la qualité de vie de plus de 2,5 millions de personnes en Ouganda, en Zambie, au Nigeria, au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Mozambique.

De plus, avec Engie PowerCorner, elle fournit de l’électricité à des prix abordables aux populations rurales grâce à des mini-réseaux intelligents alimentés par l’énergie solaire et le stockage par batteries. PowerCorner offre des services énergétiques 24h/24 et 7j/7 aux ménages, aux entreprises locales et aux services publics dans des villages de Tanzanie et de Zambie.

Tous ces services reposent sur des solutions financières numériques telles que le paiement mobile et à l’usage. L’électrification universelle est le septième des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies que la communauté internationale s’est engagée à atteindre d’ici 2030.

Actuellement, plus de 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique et en 2030, 80% de la population mondiale hors réseau sera en Afrique, selon l’Agence internationale de l’énergie.

